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На Малой Дмитровке исторический подъезд с атлантами заложили глухой плиткой (ФОТО)
5 февраля 2018 г. | Время публикации 12:05 | Последние изменения 12:58
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
 
Инвестиционный портал города Москвы
Градозащитники обнаружили очередной пример вандальной реконструкции в центре Москвы. В Instagram-аккаунте hidden_moscow появились фотографии дома 25, строение 3 на Малой Дмитровке, свидетельствующие, что старинный парадный подъезд с атлантами заложили глухой стеной и облицевали серой безликой плиткой.

"И весь дом выпотрошен подчистую. Не осталось даже лестничных оград. Зато будет отель..." - говорится в посте. Активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков уточнил на своей странице в Facebook, что речь идет о комплексе доходных домов на Малой Дмитровке, построенных в 1913 году мастером московского модерна Густавом Гельрихом и принадлежащих ему.

"Именно здесь жил и умер один из самых известных архитекторов Федор Шехтель, а в 1923 году после эмиграции здесь над романом "Петр I" работал писатель Алексей Толстой", - отметил Новичков. Подъезд дома был одним из немногих порталов Москвы с сохранившейся дореволюционной табличкой с указанием номеров квартир.

"Архнадзор" уже в курсе. <...> Но, скорее всего, результат и ответ будут такими: дом не памятник, и штраф, даже если и будет, то не влияющий никак на карман застройщика. Эти штрафы закладываются в смету стройки и покупки здания", - говорится в аккаунте hidden_moscow. По данным авторов поста, строение 3 не имеет никакого охранного статуса.

Фото можно листать

⬅️➡️ В одной из квартир основного корпуса доходного дома Гельриха после революции 1917 года проживал до конца дней у своей дочери Фёдор Осипович Шехтель. А на месте портала строения 3 теперь глухая стена, облицованная плиткой. И весь дом выпотрошен подчистую. Не осталось даже лестничных оград. Зато будет отель... Съёмка от 21.06.17 и 02.02.18 Почувствуйте разницу! #hidden_moscow #hiddenmoscow #hiddenmoscow_exclusive #moscow #moscowcity #moscowdays #moscowbeauty #mosquarium #msk #mskpit #mskfoto #ilovemoscow #mymoscow #loves_russia #russia_ww #russiainside #wowmoscow #instagram #instagramrussia #instamoscow #москва #моямосква #скрытаямосква #планетамосква #ИнаяМосква #ялюблюмоскву #shotoniphone

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