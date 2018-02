На Малой Дмитровке исторический подъезд с атлантами заложили глухой плиткой (ФОТО)

⬅️➡️ В одной из квартир основного корпуса доходного дома Гельриха после революции 1917 года проживал до конца дней у своей дочери Фёдор Осипович Шехтель. А на месте портала строения 3 теперь глухая стена, облицованная плиткой. И весь дом выпотрошен подчистую. Не осталось даже лестничных оград. Зато будет отель... Съёмка от 21.06.17 и 02.02.18 Почувствуйте разницу! #hidden_moscow #hiddenmoscow #hiddenmoscow_exclusive #moscow #moscowcity #moscowdays #moscowbeauty #mosquarium #msk #mskpit #mskfoto #ilovemoscow #mymoscow #loves_russia #russia_ww #russiainside #wowmoscow #instagram #instagramrussia #instamoscow #москва #моямосква #скрытаямосква #планетамосква #ИнаяМосква #ялюблюмоскву #shotoniphone

