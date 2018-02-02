На Малой Дмитровке исторический подъезд с атлантами заложили глухой плиткой (ФОТО)

Градозащитники обнаружили очередной пример вандальной реконструкции в центре Москвы. В Instagram-аккаунте hidden_moscow
появились фотографии дома 25, строение 3 на Малой Дмитровке, свидетельствующие, что старинный парадный подъезд с атлантами заложили глухой стеной и облицевали серой безликой плиткой.
"И весь дом выпотрошен подчистую. Не осталось даже лестничных оград. Зато будет отель..." - говорится в посте. Активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков уточнил на своей странице в Facebook
, что речь идет о комплексе доходных домов на Малой Дмитровке, построенных в 1913 году мастером московского модерна Густавом Гельрихом и принадлежащих ему.
"Именно здесь жил и умер один из самых известных архитекторов Федор Шехтель, а в 1923 году после эмиграции здесь над романом "Петр I" работал писатель Алексей Толстой", - отметил Новичков. Подъезд дома был одним из немногих порталов Москвы с сохранившейся дореволюционной табличкой с указанием номеров квартир.
"Архнадзор" уже в курсе. <...> Но, скорее всего, результат и ответ будут такими: дом не памятник, и штраф, даже если и будет, то не влияющий никак на карман застройщика. Эти штрафы закладываются в смету стройки и покупки здания", - говорится в аккаунте hidden_moscow. По данным авторов поста, строение 3 не имеет никакого охранного статуса.Фото можно листать