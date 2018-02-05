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Часть квартиры в подмосковном ЖК "Бутово парк" разнесло взрывом при ремонте, пострадали 4 человека
5 февраля 2018 г. | Время публикации 17:26 | Последние изменения 19:52
Рубрики: Происшествия  
 
50.mchs.gov.ru
Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в жилом комплексе "Бутово парк" в Ленинском районе Подмосковья, сообщается на сайте областного главка СК. Инцидент произошел в одной из квартир на 20-м этаже 25-этажного дома, где рабочие делали ремонт с использованием газового баллона. В результате взрыва произошел пожар, он уже ликвидирован.

Администрация муниципалитета сообщает о четырех пострадавших. "Сейчас есть информация о четырех пострадавших. Их доставили в ожоговый центр в Подольске", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое - в средней степени тяжести, еще у одного легкие травмы.

Двое пострадавших получили ожоги 90% тела, сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. У двух других рабочих, по ее словам, легкие ожоги. В областном Минздраве подтвердили информацию о степени тяжести состояния пострадавших без уточнения характера травм.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности, когда рабочие устанавливали натяжные потолки. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили, сообщает ТАСС. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и представители экстренных служб, проводится обследование здания.



Telegram-канал Mash, напротив, сообщает о серьезных повреждениях в здании. "Судя по первым данным от сотрудников МЧС, дом серьезно поврежден. Сейчас всех жильцов эвакуируют, и только после окончания проверки можно будет вернуться. Или нельзя", - говорится в сообщении.

Власти Ленинского района утверждают, что эвакуация дома не потребовалась. "Дом, в котором произошел инцидент, не эвакуируют, ему ничего не угрожает. В доме будет производиться замена лифтов", - заявили в пресс-службе администрации. Там добавили, что на месте дежурят медики, которые незамедлительно готовы оказать первую помощь, если кому-то из жильцов станет плохо.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, напротив, сообщили, что жильцы дома покинули квартиры. "Им выделены автобусы, чтобы они не находились на улице, и подготовлен пункт временного размещения", - сообщили ТАСС в ведомстве. Дом будет обследован, и после этого будет принято решение о возможности дальнейшего проживания в нем. По данным источника агентства в экстренных службах, "всего дом покинули 70 человек".



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