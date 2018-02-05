Дополнительные автобусы могут пустить по трамвайным маршрутам в течение дня

ГУП "Мосгортранс" готов запустить дополнительные автобусы по столичным трамвайным маршрутам в случае увеличения интервалов движения. Как сообщается на сайте
предприятия, технические и аварийные службы Мосгортранса круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта. В подготовке утреннего выезда автобусов, троллейбусов и трамваев на линии задействовано более 1400 сотрудников и около 180 машин специальной техники.
"Мосгортранс принимает все возможные меры для сокращения интервалов на городских маршрутах, чтобы пассажиры не испытывали затруднений при передвижении по городу", - отметили в пресс-службе. Там заявили, что в воскресенье, 4 февраля, городской транспорт выполнил более 90% рейсов. На понедельник, 5 февраля, ряд трамвайных маршрутов усилили дополнительными автобусами.
Специалисты предприятия обеспечили очистку разворотных колец, трамвайных путей и стрелочных переводов, а также проконтролировали состояние контактной сети электротранспорта. В работах задействовали почти 60 единиц спецтехники, в том числе вышки для ремонта и обслуживания контактной сети, снегоуборочные машины и трамваи-снегоочистители. Автомобилистов просят не создавать помехи движению общественного транспорта и не выезжать на трамвайные пути и выделенные полосы.
В пресс-службе также пояснили, что дополнительные автобусы на 5 февраля зарезервированы для следующих трамвайных маршрутов: N1 "Улица Академика Янгеля-Москворецкий рынок", "4л" "Метро "Бульвар Рокоссовского" (кольцевой), "4пр" "Метро "Бульвар Рокоссовского" (кольцевой), N7 "Метро "Бульвар Рокоссовского-Сокольническая Застава", N9 "Метро "Новослободская-Тверская Застава", N13 "Детский санаторий-Каланчевская улица", N16 "Улица Академика Янгеля-Серпуховский Вал", N19 "Каланчевская улица-Метро "Новослободская", N23 "Михалково-Метро "Сокол", N25 "Останкино-Сокольническая Застава", N26 "Метро "Университет-Метро "Октябрьская", N27 "Метро "Дмитровская-Метро "Войковская", N34 "16-я Парковая улица-Новогиреево", N36 "Детский санаторий-3-я Владимирская улица".
В столичной мэрии призвали горожан отказаться от автомобилей в понедельник: как отметили в Центре организации дорожного движения, в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва в течение дня. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о свободном посещении школ
из-за неблагоприятных погодных условий.