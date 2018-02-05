Дополнительные автобусы могут пустить по трамвайным маршрутам в течение дня

5 февраля 2018 г. Торопившиеся домой пассажиры вытолкали застрявший в сугробе автобус

Москвичка прождала трамвая 15 минут и, пересев на автобус, попала в пробку. По ее словам, пассажиры "не хотели сдаваться" и вытолкали автобус из сугроба. Видеосъемку "спасательных работ" женщина выложила в Instagram.