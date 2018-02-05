Мэр Москвы не увидел коллапса после снегопада. А москвичи не видят дворников

В столичном комплексе городского хозяйства опровергли участие военной техники в уборке снега, привлекать ее в дальнейшем тоже не планируется. "В настоящее время ликвидация последствий снегопада осуществляется силами городских коммунальных служб", - сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе комплекса.
Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) сообщало, что к уборке после сильнейшего снегопада в Москве приступили около сотни военнослужащих
и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина.
Позже в ЗВО сообщили, что военная и специальная техника в воскресенье и понедельник не привлекалась для уборки снега в Москве. Там отметили, что военнослужащие Семеновского и Преображенского полков, Севастопольской мотострелковой бригады, Таманской и Кантемировской дивизий помогают расчищать снег вокруг школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов вблизи мест дислокации воинских частей. Военные пришли на помощь после обращений главы одного из районов Москвы, а также руководителя Красногорского муниципального округа Московской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после снегопада коллапса не произошло. "В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали, - огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы", - цитирует ТАСС.
Он добавил, что общественный транспорт, в целом, работает в обычном режиме, за исключением отдельных сбоев. Собянин также отметил, что в понедельник загруженность московских дорог оказалась ниже, чем в обычные дни, и поблагодарил автомобилистов, которые отказались от поездок на личном транспорте. По данным Центра организации дорожного движения, загруженность на дорогах в утренний час пик не превысила 6 баллов. Москвичей призывают отказаться от личных авто и вечером.
В "Яндекс.Пробках" подтвердили отсутствие сильных заторов утром в понедельник. Уровень пробок превысил обычный лишь на один балл, сообщили РИА "Новости"
в сервисе. "Однако много необычных пробок зафиксировано за пределами МКАД. Можно ожидать, что движение будет также осложнено на протяжении всего сегодняшнего дня, и в вечерний час пик пробки вырастут до 7 баллов вместо типичных для понедельника шести", - отметили в пресс-службе.
Горожане в свою очередь пишут в соцсетях, что общественный транспорт работал не так уж слаженно, но так как пик снегопада пришелся на выходные, глобального коллапса не произошло. Так, пользователь группы "Московский электротранспорт" в Facebook
Андрей Киреев сделал обзор на примере работы транспорта в Северо-Восточном округе Москвы.
Хуже всех, по его словам, с непогодой справились автобусы. "На многих эстакадах длинные автобусы-гармошки не могли заехать в горку и высаживали пассажиров, а на улице Дежнева в районе связки районов Отрадное и Медведково вообще парализовали движение транспорта! Из 6 полос автобусами было перекрыто 4!" - пишет он.
По словам мэра Москвы, над ликвидацией последствий снегопада продолжают работать десятки тысяч сотрудников коммунальных служб. В соцсетях иронизируют по этому поводу.
"На примере отдельно взятого района Котловка: после неоднократных жалоб на неубранные дороги и двор удалось выяснить, что вся мифическая техника и люди по приказу управы чистили парковку и подъезд к местному храму. И так там уработались, что на остальные дворы и дороги сил уже не осталось", - говорится в группе. В комментариях пользователи пишут, что дороги убирают "никак", многие жители сами выходят расчищать снег у дома.
"К 10 утра не чистили даже эстакады в 15 минутах езды от Кремля, не говоря уже тротуарах крупных магистралей. Всю технику, вероятно, бросили в самый центр для придания Москвы "инвестиционной привлекательности", хотя техники такой уже много", - пишут
москвичи.
Собянин пообещал увольнять коммунальщиков, которые плохо справляются с уборкой снега. "Очевидно, что не все одинаково справляются со стихией. Есть неумехи, есть лентяи, есть и те, кто пытается на этом нажиться. С ними разговор один: наказываем и прощаемся", - говорится на персональном сайте мэра
.
Ситуация на дорогах, по его мнению, "сложная, но не катастрофическая". "Дорожные службы обеспечивают проезд транспорта. Работают автобусы, метро, пригородные электрички. Город продолжает жить нормальной жизнью. Конечно, с поправкой на непогоду", - пишет градоначальник. По его словам, ситуация "точно была бы близкой к катастрофе", если бы не созданные несколько лет назад "мощные городские организации по эксплуатации дорог" и оснащение их современной техникой.