Мэр Москвы не увидел коллапса после снегопада. А москвичи не видят дворников Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) сообщало, что к уборке после сильнейшего снегопада в Москве приступили



Позже в ЗВО сообщили, что военная и специальная техника в воскресенье и понедельник не привлекалась для уборки снега в Москве. Там отметили, что военнослужащие Семеновского и Преображенского полков, Севастопольской мотострелковой бригады, Таманской и Кантемировской дивизий помогают расчищать снег вокруг школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов вблизи мест дислокации воинских частей. Военные пришли на помощь после обращений главы одного из районов Москвы, а также руководителя Красногорского муниципального округа Московской области.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после снегопада коллапса не произошло. "В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали, - огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы", - цитирует ТАСС.



Он добавил, что общественный транспорт, в целом, работает в обычном режиме, за исключением отдельных сбоев. Собянин также отметил, что в понедельник загруженность московских дорог оказалась ниже, чем в обычные дни, и поблагодарил автомобилистов, которые отказались от поездок на личном транспорте. По данным Центра организации дорожного движения, загруженность на дорогах в утренний час пик не превысила 6 баллов. Москвичей призывают отказаться от личных авто и вечером.



В "Яндекс.Пробках" подтвердили отсутствие сильных заторов утром в понедельник. Уровень пробок превысил обычный лишь на один балл, сообщили



Горожане в свою очередь пишут в соцсетях, что общественный транспорт работал не так уж слаженно, но так как пик снегопада пришелся на выходные, глобального коллапса не произошло. Так, пользователь группы "Московский электротранспорт" в



Хуже всех, по его словам, с непогодой справились автобусы. "На многих эстакадах длинные автобусы-гармошки не могли заехать в горку и высаживали пассажиров, а на улице Дежнева в районе связки районов Отрадное и Медведково вообще парализовали движение транспорта! Из 6 полос автобусами было перекрыто 4!" - пишет он.











По словам мэра Москвы, над ликвидацией последствий снегопада продолжают работать десятки тысяч сотрудников коммунальных служб. В соцсетях иронизируют по этому поводу.







"На примере отдельно взятого района Котловка: после неоднократных жалоб на неубранные дороги и двор удалось выяснить, что вся мифическая техника и люди по приказу управы чистили парковку и подъезд к местному храму. И так там уработались, что на остальные дворы и дороги сил уже не осталось", - говорится в группе. В комментариях пользователи пишут, что дороги убирают "никак", многие жители сами выходят расчищать снег у дома.



"К 10 утра не чистили даже эстакады в 15 минутах езды от Кремля, не говоря уже тротуарах крупных магистралей. Всю технику, вероятно, бросили в самый центр для придания Москвы "инвестиционной привлекательности", хотя техники такой уже много", -



























Собянин пообещал увольнять коммунальщиков, которые плохо справляются с уборкой снега. "Очевидно, что не все одинаково справляются со стихией. Есть неумехи, есть лентяи, есть и те, кто пытается на этом нажиться. С ними разговор один: наказываем и прощаемся", - говорится на



Ситуация на дорогах, по его мнению, "сложная, но не катастрофическая". "Дорожные службы обеспечивают проезд транспорта. Работают автобусы, метро, пригородные электрички. Город продолжает жить нормальной жизнью. Конечно, с поправкой на непогоду", - пишет градоначальник. По его словам, ситуация "точно была бы близкой к катастрофе", если бы не созданные несколько лет назад "мощные городские организации по эксплуатации дорог" и оснащение их современной техникой. В столичном комплексе городского хозяйства опровергли участие военной техники в уборке снега, привлекать ее в дальнейшем тоже не планируется. "В настоящее время ликвидация последствий снегопада осуществляется силами городских коммунальных служб", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса.Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) сообщало, что к уборке после сильнейшего снегопада в Москве приступили около сотни военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина.Позже в ЗВО сообщили, что военная и специальная техника в воскресенье и понедельник не привлекалась для уборки снега в Москве. Там отметили, что военнослужащие Семеновского и Преображенского полков, Севастопольской мотострелковой бригады, Таманской и Кантемировской дивизий помогают расчищать снег вокруг школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов вблизи мест дислокации воинских частей. Военные пришли на помощь после обращений главы одного из районов Москвы, а также руководителя Красногорского муниципального округа Московской области.Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после снегопада коллапса не произошло. "В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали, - огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы", - цитирует ТАСС.Он добавил, что общественный транспорт, в целом, работает в обычном режиме, за исключением отдельных сбоев. Собянин также отметил, что в понедельник загруженность московских дорог оказалась ниже, чем в обычные дни, и поблагодарил автомобилистов, которые отказались от поездок на личном транспорте. По данным Центра организации дорожного движения, загруженность на дорогах в утренний час пик не превысила 6 баллов. Москвичей призывают отказаться от личных авто и вечером.В "Яндекс.Пробках" подтвердили отсутствие сильных заторов утром в понедельник. Уровень пробок превысил обычный лишь на один балл, сообщили РИА "Новости" в сервисе. "Однако много необычных пробок зафиксировано за пределами МКАД. Можно ожидать, что движение будет также осложнено на протяжении всего сегодняшнего дня, и в вечерний час пик пробки вырастут до 7 баллов вместо типичных для понедельника шести", - отметили в пресс-службе.Горожане в свою очередь пишут в соцсетях, что общественный транспорт работал не так уж слаженно, но так как пик снегопада пришелся на выходные, глобального коллапса не произошло. Так, пользователь группы "Московский электротранспорт" в Facebook Андрей Киреев сделал обзор на примере работы транспорта в Северо-Восточном округе Москвы.Хуже всех, по его словам, с непогодой справились автобусы. "На многих эстакадах длинные автобусы-гармошки не могли заехать в горку и высаживали пассажиров, а на улице Дежнева в районе связки районов Отрадное и Медведково вообще парализовали движение транспорта! Из 6 полос автобусами было перекрыто 4!" - пишет он.По словам мэра Москвы, над ликвидацией последствий снегопада продолжают работать десятки тысяч сотрудников коммунальных служб. В соцсетях иронизируют по этому поводу."На примере отдельно взятого района Котловка: после неоднократных жалоб на неубранные дороги и двор удалось выяснить, что вся мифическая техника и люди по приказу управы чистили парковку и подъезд к местному храму. И так там уработались, что на остальные дворы и дороги сил уже не осталось", - говорится в группе. В комментариях пользователи пишут, что дороги убирают "никак", многие жители сами выходят расчищать снег у дома."К 10 утра не чистили даже эстакады в 15 минутах езды от Кремля, не говоря уже тротуарах крупных магистралей. Всю технику, вероятно, бросили в самый центр для придания Москвы "инвестиционной привлекательности", хотя техники такой уже много", - пишут москвичи.Собянин пообещал увольнять коммунальщиков, которые плохо справляются с уборкой снега. "Очевидно, что не все одинаково справляются со стихией. Есть неумехи, есть лентяи, есть и те, кто пытается на этом нажиться. С ними разговор один: наказываем и прощаемся", - говорится на персональном сайте мэра Ситуация на дорогах, по его мнению, "сложная, но не катастрофическая". "Дорожные службы обеспечивают проезд транспорта. Работают автобусы, метро, пригородные электрички. Город продолжает жить нормальной жизнью. Конечно, с поправкой на непогоду", - пишет градоначальник. По его словам, ситуация "точно была бы близкой к катастрофе", если бы не созданные несколько лет назад "мощные городские организации по эксплуатации дорог" и оснащение их современной техникой.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ Военных подключили к ликвидации последствий снегопада, в Москве объявлен свободный график посещения школ

5 февраля 2018 г. Торопившиеся домой пассажиры вытолкали застрявший в сугробе автобус

