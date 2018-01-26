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Врача Мисюрину, осужденную после смерти пациента, освободили из-под стражи
5 февраля 2018 г. | Время публикации 16:17 | Последние изменения 17:17
Рубрики: Общество  
 
АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
Мосгорсуд освободил из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину, ранее осужденную на два года лишения свободы в связи со смертью пациента. Мисюрина была освобождена в зале суда, передает ТАСС. Она будет находиться под подпиской о невыезде до рассмотрения жалоб на вынесенный в отношении нее приговор. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Об освобождении Мисюриной из-под стражи просили представители защиты и прокуратуры. В ходатайстве прокуратура отметила, что до приговора Мисюрина находилась под подпиской о невыезде и не нарушала ее условий. Под стражу врача заключили в январе, после оглашения приговора Черемушкинским судом.

Гособвинитель напомнил, что тогда прокурор ходатайствовал о наказании, не связанном с заключением под стражу, однако судья назначил наказание в виде лишения свободы. Прокурор Юго-Западного округа Москвы Олег Левченко также обосновал представление тем, что суд не учел положительных характеристик осужденной и тот факт, что она не пыталась скрыться от следствия.

Известный детский врач, глава НИИ неотложной детской хирургии итравматологии Леонид Рошаль поручился за Мисюрину в суде, предложив посадить в "клетку" себя вместо нее. "Я лично вижу Мисюрину первый раз, но совесть побудила меня прийти сюда и сказать эти слова", - заявил Рошаль.

Рошаль также высказал от лица Национальной медицинской палаты мнение, что "сегодня идет вольная - необъяснимая и необоснованная - травля врачебного сообщества, против чего мы возражаем" (цитата по РИА "Новости").

Сама Мисюрина, лично принявшая участие в заседании, попросила суд об освобождении до вступления приговора в силу. "Я всегда выполняла требования следствия и суда, находясь под подпиской. Готова и дальше следовать этим условиям", - сообщила она. Заседание суда прошло без потерпевших и их адвоката, который направил в суд письмо с извещением о своей занятости.

Медики и пациенты поддержали Мисюрину специальной премией

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, медицинское сообщество и пациенты выразили поддержку Елене Мисюриной во время вручения национальной премии "Мы будем жить!", сообщает "Российская газета".

Ее удостоили премии за "гуманизм, преданность профессии и мужество", уточняет портал "Медвестник". Диплом подписали президент Национального общества детских гематологов и онкологов, академик РАН, доктор медицинских наук профессор Александр Румянцев и председатель совета Международного союза пациентов Ольга Вострикова.

Вручение состоялось в рамках благотворительного концерта, организованного Международным союзом пациентов. Выразить признание Мисюриной пришли пациенты, которым она спасла жизнь. Премию на ее имя получили коллега осужденного врача, заведующая отделением гематологии и высокодозной химиотерапии ГКБ N52 Евгения Желнова и пациенты Мисюриной.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела против Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, при трепанобиопсии косного мозга гематолог "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

22 января 2017 года Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Приговор вызвал большой резонанс в медицинском сообществе. Специалисты указали на несостыковки в деле и усомнились в том, что пациент скончался именно вследствие трепанобиописии, которая является вполне обыденной процедурой.

Медики указали, что у пациента Мисюриной было несколько серьезных заболеваний, включая онкологическое, и смерть, скорее всего, могла наступить в результате его резкого обострения. В поддержку врача выступил столичный департамент здравоохранения, петицию в защиту Мисюриной подписали десятки тысяч человек.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы 31 января попросила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В прокуратуре при этом отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога.

В Следственном комитете заявили, что вина Мисюриной была доказана независимыми специалистами и результатами экспертиз, а также обвинили защитников врача в нарушении этики. Комментируя позицию прокуратуры, СК усомнился в компетентности надзорного ведомства, отметив, что еще на стадии заседаний прокурор поддерживал следствие и не выказывал сомнений по поводу делу Мисюриной.
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