Врача Мисюрину, осужденную после смерти пациента, освободили из-под стражи

5 февраля 2018 г. Детский врач Леонид Рошаль предложил посадить себя в "клетку" вместо Мисюриной

Леонид Рошаль заявил о "необъяснимой травле врачебного сообщества", а прокуратура попросила изменить меру пресечения Мисюриной. По словам прокурора, ранее обвинение настаивало на наказании, не связанном с заключением под стражу.