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Квартал для переселенцев по реновации построят в Мневниковской пойме рядом с парламентским центром
5 февраля 2018 г. | Время публикации 11:30 | Последние изменения 13:00
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
Новый квартал для переселенцев по программе реновации планируется построить в Мневниковской пойме, неподалеку от будущего парламентского центра. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин заявил, что проектную документацию нового жилого квартала в рамках программы реновации предполагается разработать до конца этого года, после чего начнется строительство. По предварительным оценкам, его площадь составит порядка 150 тысяч квадратных метров, "хотя параметры будут еще уточняться". При этом новый квартал будет "привязан" к транспортной схеме, которая будет развиваться на территории поймы. "Это и станция метро Большой кольцевой линии, и строящийся участок Северо-Западной хорды", — пояснил заммэра.

Строительство парламентского центра в Мневниках должно было начаться еще в конце 2015 года, переезд планировался к 2019 году. Однако проекты парламентского центра разочаровали будущих его обитателей. Результаты повторного конкурса, которые спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала как "абсолютный кризис жанра в архитектуре", даже не представили широкой публике. Сами депутаты описывают их так: "стеклянная стена", "дворец XIX века", "ладья-корабль, на которой стоят два куба", и "сталинская высотка". В итоге депутаты заявили, что не планируют переезжать в парламентский центр, как этого хотели их предшественники, и выбирают вместо "большой затратной стройки" экономный вариант реконструкции.
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