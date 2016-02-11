Замерзший котлован на Павелецкой площади стал водоемом на картах "Яндекса"

На "Яндекс.Картах" появился новый "водоем", который располагается на месте котлована замороженной стройки на Павелецкой площади. Вероятно, это произошло благодаря отметкам пользователей. На новый "пруд" обратил внимание пользователь Twitter
.TJournal
в "Яндексе" рассказали, что карты обновляются каждый день благодаря не только штатным картографам, но и пользователям, которые дополняют сервис через "Народную карту" и могли принять котлован за водоем. "Прямо сейчас сложно оценить, в каком состоянии этот участок, однако, судя по опубликованному проекту реконструкции, там действительно предполагается небольшой водоем", - отметили в компании.
Ранее на площади вокзала планировалось построить шестиуровневый комплекс
с транспортно-пересадочным узлом, кинотеатром и музеем, а также двухуровневой парковкой. Также сообщалось, что к ЧМ-2018 на территории вокзала появится новый терминал
для поездов "Аэроэкспресс" с хостелом для студентов на 150 мест, однако этого так и не произошло.
Вместо этого власти сократили объемы строительства
, а затем и заморозили его, заявив, что торгово-развлекательный центр в его первоначальном виде "убил бы Москву". В итоге стало известно, что многофункциональный центр на Павелецкой площади, в котором появятся торговые площади, кинотеатры, кафе и рестораны, будет состоять из трех подземных этажей. А на поверхности будет обустроена городская площадь
с газоном, цветниками, торговыми павильонами и выходом из метрополитена.