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Замерзший котлован на Павелецкой площади стал водоемом на картах "Яндекса"
5 февраля 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:32
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
На "Яндекс.Картах" появился новый "водоем", который располагается на месте котлована замороженной стройки на Павелецкой площади. Вероятно, это произошло благодаря отметкам пользователей. На новый "пруд" обратил внимание пользователь Twitter.

TJournal в "Яндексе" рассказали, что карты обновляются каждый день благодаря не только штатным картографам, но и пользователям, которые дополняют сервис через "Народную карту" и могли принять котлован за водоем. "Прямо сейчас сложно оценить, в каком состоянии этот участок, однако, судя по опубликованному проекту реконструкции, там действительно предполагается небольшой водоем", - отметили в компании.



Ранее на площади вокзала планировалось построить шестиуровневый комплекс с транспортно-пересадочным узлом, кинотеатром и музеем, а также двухуровневой парковкой. Также сообщалось, что к ЧМ-2018 на территории вокзала появится новый терминал для поездов "Аэроэкспресс" с хостелом для студентов на 150 мест, однако этого так и не произошло.

Вместо этого власти сократили объемы строительства, а затем и заморозили его, заявив, что торгово-развлекательный центр в его первоначальном виде "убил бы Москву". В итоге стало известно, что многофункциональный центр на Павелецкой площади, в котором появятся торговые площади, кинотеатры, кафе и рестораны, будет состоять из трех подземных этажей. А на поверхности будет обустроена городская площадь с газоном, цветниками, торговыми павильонами и выходом из метрополитена.
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