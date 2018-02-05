Сотрудники ГАИ остановили автомобиль актера Панина, не заплатившего 248 штрафов и опубликовавшего видео нарушения ПДД

В Москве сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили автомобиль скандально известного актера Алексея Панина, ранее опубликовавшего в интернете видео, на котором он нарушает правила дорожного движения. В пресс-службе МВД пояснили, что за Паниным числится 248 неоплаченных правонарушений.
В официальном пресс-релизе ведомства актер не назван по имени. В МВД лишь рассказали о том, что был остановлен автомобиль 40-летнего мужчины (совпадает с возрастом Панина - Прим. NEWSru.com). Сообщается, что все 248 неоплаченных им нарушений "в области безопасности дорожного движения" были зарегистрированы камерами фотофиксации.
"При этом по 51 нарушению, на сумму штрафов более чем на 40 тысяч рублей, имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Уклонение от административной ответственности", - говорится в заявлении МВД.
В Главном управлении МВД по Москве добавили, что по результатам административного разбирательства "в отношении гражданина будет принято решение о привлечении его к ответственности в установленном законом порядке".
Тем временем РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах сообщает, что на седьмом километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился именно Панин.
1 февраля на канале актера в YouTube было опубликовано видео под названием "Алексей Панин - площадь Гагарина, взлетаем!". На кадрах актер едет за рулем автомобиля по Москве. Одной рукой он держит руль, а другой - снимает себя на камеру мобильного телефона. При этом на кадрах видно, что Панин не пристегнут ремнем безопасности.
На следующий день на канале появилось новое видео - "Алексей Панин ответил на обвинение в лихачестве". "Представляете, в какой говностране мы с вами живем. С говнопрессой, с говнотелевидением и прочими говнокопателями", - заявил актер на записи, которую он, по всей видимости, также сделал сам с помощью мобильного телефона, при этом находясь за рулем.
"Абсолютно невинная шутка. Никому причинить никакой опасности, угрозы я не мог. Я ехал со скоростью 60 км/ч. Спидометр на видео видно очень хорошо. Я ехал по полупустой дороге в своем ряду. Единственное мое нарушение было в том, что я не пристегнут", - признал он.
Отметим, что после того, как автомобиль актера был остановлен сотрудниками ГАИ в понедельник, 5 февраля, Панин на своей странице в Instagram опубликовал фото, предположительно, из отделения полиции. На переднем плане - сам Панин, улыбающийся и смотрящий в камеру, а на заднем - трое стражей правопорядка.
Вероятно, актер не был задержан сотрудниками правоохранительных органов, потому что уже спустя полчаса после предыдущей фотографии в его аккаунте появилось видео, на котором он находится в доме и поет песни вместе с бывшим участником музыкальной группы "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным.
Однако после этого Панин опубликовал видео из отделения МВД и рассказал об одной из историй своего общения с Людмилой Гурченко. "Лет 7-8 назад опубликовали мою фотографию на обложке "Комсомольской правды" и написали: "Алексей Панин объявлен в федеральный розыск". Меня с утра встретила Гурченко в лифте, положила мне руку на плечо и сказала: "Сынок, говорят, ты в розыске. Поздравляю!" - вспомнил актер.
Кроме того, Панин сообщил, что в понедельник с утра он отвез дочку в школу, а потом поехал в Москву и собирался перекусить, однако так и не успел из-за того, что его остановили сотрудники ГАИ. "Целый день не жрамши", - подчеркнул он.
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