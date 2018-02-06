NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
февраля
pda
Поиск
Архив

Из-за плохой уборки взлетно-посадочных полос у "Аэрофлота" за выходные сломалось 19 самолетов
5 февраля 2018 г. | Время публикации 20:58 | Последние изменения 21:24
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
19 самолетов компании "Аэрофлот" получили повреждения из-за снега и льда на взлетно-посадочных полосах - последствий мощнейшего снегопада, прошедшего в минувшие выходные, 3 и 4 февраля, передает РБК, ссылаясь на источники в авиакомпании.

Собеседник агентства назвал причиной повреждений "некачественную чистку взлетно-посадочных полос аэропортов в ходе снегопадов в России". Во время торможения самолетов после посадки тяга двигателей всасывала лед или снег, которые оставались на ВПП при некачественной уборке.

"Это приводит к тому, что лопатки двигателя повреждаются", - объяснил источник. Хотя такая поломка не считается серьезной, самолет с поврежденными лопатками двигателя не может эксплуатироваться, на ремонт техники уходит несколько дней.

Источник в одной из крупных авиакомпаний сказал, что такие повреждения в России зимой "не являются чем-то уникальным". Представители UТаir, S7 и "Уральских авиалиний" не ответили на запросы.

В московских аэропортах задержано более 100 рейсов

В московских аэропортах утром в понедельник из-за непогоды возобновились задержки рейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", задержано свыше 100 рейсов. Еще около 150 было задержано накануне.

"Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московской зоны.

В частности, "Аэрофлот" отменил в понедельник 32 дневных и вечерних рейса на 6 февраля в направлении "Шереметьево" - своего домашнего аэропорта - и из него. Решение принято "в связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий", говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Пассажиры "Аэрофлота" оповещаются об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.

В московской мэрии заявили, что в ликвидации последствий снегопада заняты десятки тысяч сотрудников коммунальных служб. В соцсетях жалуются, что уборка происходит очень выборочно, многие москвичи сами расчищали снег перед домом.

К ликвидации последствий снегопада подключили военных, в столице объявлен свободный график посещения школ.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.02.2018   5:08
1
01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 6 февраля 2018 г. // Последняя новость 5 февраля 2018 г. 20:58
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>