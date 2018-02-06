Из-за плохой уборки взлетно-посадочных полос у "Аэрофлота" за выходные сломалось 19 самолетов

19 самолетов компании "Аэрофлот" получили повреждения из-за снега и льда на взлетно-посадочных полосах - последствий мощнейшего снегопада
, прошедшего в минувшие выходные, 3 и 4 февраля, передает РБК
, ссылаясь на источники в авиакомпании.
Собеседник агентства назвал причиной повреждений "некачественную чистку взлетно-посадочных полос аэропортов в ходе снегопадов в России". Во время торможения самолетов после посадки тяга двигателей всасывала лед или снег, которые оставались на ВПП при некачественной уборке.
"Это приводит к тому, что лопатки двигателя повреждаются", - объяснил источник. Хотя такая поломка не считается серьезной, самолет с поврежденными лопатками двигателя не может эксплуатироваться, на ремонт техники уходит несколько дней.
Источник в одной из крупных авиакомпаний сказал, что такие повреждения в России зимой "не являются чем-то уникальным". Представители UТаir, S7 и "Уральских авиалиний" не ответили на запросы. В московских аэропортах задержано более 100 рейсов
В московских аэропортах утром в понедельник из-за непогоды возобновились задержки рейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписание"
, задержано свыше 100 рейсов. Еще около 150 было задержано
накануне.
"Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании", - сообщил "Интерфаксу"
источник в авиадиспетчерских службах московской зоны.
В частности, "Аэрофлот" отменил в понедельник 32 дневных и вечерних рейса на 6 февраля в направлении "Шереметьево" - своего домашнего аэропорта - и из него. Решение принято "в связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий", говорится в сообщении на сайте
перевозчика.
Пассажиры "Аэрофлота" оповещаются об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.
В московской мэрии заявили, что в ликвидации последствий снегопада заняты десятки тысяч сотрудников коммунальных служб. В соцсетях жалуются
, что уборка происходит очень выборочно, многие москвичи сами расчищали снег перед домом.
К ликвидации последствий снегопада подключили
военных, в столице объявлен свободный график посещения школ.