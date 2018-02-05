В Подмосковье восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за снегопада

Электроснабжение потребителей в Подмосковье, нарушенное из-за сильного снегопада, почти полностью восстановлено, сообщается на сайте
министерства энергетики Московской области.
По данным ведомства, в пик отключений без электроснабжения осталось около 250 сельских населенных пунктов в 20 муниципальных районах области. Наибольшее количество отключений произошло в Щёлковском, Ногинском, Воскресенском, Наро-Фоминском районе, Егорьевске, Чехове и Коломне. В крупных городах Подмосковья нарушений электроснабжения потребителей допущено не было. Высоковольтная сеть в регионе работает без сбоев. Для ликвидации последствий снегопада было привлечено 279 бригад общей численностью 1043 человека, 278 единиц техники.
Кроме того, автобусы в Московской области начали ходить с перебоями в связи с непогодой, наиболее сильные задержки фиксируются в 11 муниципалитетах региона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Мострансавто", движение особенно затруднено в следующих районах Подмосковья: Щелково, Солнечногорск, Видное, Ивантеевка, Дмитров, Долгопрудный, Сергиев Посад, Павловский Посад, Чехов, Электросталь, Мытищи. Дорожники пытаются оперативно восстановить нормальное движение общественного транспорта.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание коммунальщиков на необходимость оперативной расчистки тротуаров и проезжей части. Его слова приводятся на сайте
правительства Подмосковья.
"Я думаю, что за понедельник мы наведем полностью порядок. Хочу обратить внимание муниципальных служб на чистку тротуаров и проезжей части для того, чтобы избежать коллапса в городах Подмосковья", - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства, поблагодарив сотрудников коммунальных служб.
Также власти Московской области организовали дистанционное обучение в некоторых школах региона
"На особом контроле - сельские школы с подвозом. В школах, где возникли сбои из-за погодных условий, организовано дистанционное обучение. Ситуация держится на контроле", - сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья. Власти усилили контроль за энерго- и теплоснабжением объектов образования. Крыши и территории учреждений очищают от снега, сосулек и льда, расчищаются подходы к школам и садам.
Как сообщается на сайте
столичного главка МЧС, на Варшавском шоссе в районе поселения
Щаповское, на Малом бетонном кольце в поселении Михайлово-Ярцевское, в
поселке Шишкин лес развернуты круглосуточные пункты обогрева и питания для водителей. В этих пунктах также есть запасы еды, питьевой воды и необходимых медикаментов для оказания первой помощи, а также теплые одеяла.