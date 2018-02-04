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Торопившиеся домой пассажиры вытолкали застрявший в сугробе автобус
5 февраля 2018 г. | Время публикации 08:19 | Последние изменения 12:10
Рубрики: Общество  
 
ol4o / Instagram
Жители Москвы помогли застрявшему в сугробе у остановки автобусу. Ролик, на котором запечатлено, как пассажиры толкают транспортное средство, выложила на своей странице в Instagram пользователь под ником ol4o.

"Суровая московская зима. Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю, пойду на автобус 238, доеду быстрей до дома, да не тут-то было! За одну остановку до моей мы застряли", — пишет москвичка. По ее словам, пассажиры "не хотели сдаваться" и вытолкали автобус из сугроба.



В столичной мэрии призвали горожан отказаться от автомобилей в понедельник: как отметили в Центре организации дорожного движения, в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва в течение дня. В результате стихии в Москве погиб один человек, пятеро пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о свободном посещении школ из-за неблагоприятных погодных условий.

Уровень загруженности дорог в столице вырос до отметки в шесть баллов. Все радиальные трассы испытывают серьезные затруднения. По данным ЦОДД, на которые ссылается агентство "Москва", сохраняется тяжелая ситуация на Варшавском шоссе от станции метро "Нагатинская" до ТТК. Волоколамское шоссе упирается в пересечение с улицей Академика Курчатова.

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