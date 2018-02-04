Торопившиеся домой пассажиры вытолкали застрявший в сугробе автобус

Жители Москвы помогли застрявшему в сугробе у остановки автобусу. Ролик, на котором запечатлено, как пассажиры толкают транспортное средство, выложила на своей странице в Instagram
пользователь под ником ol4o.
"Суровая московская зима. Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю, пойду на автобус 238, доеду быстрей до дома, да не тут-то было! За одну остановку до моей мы застряли", — пишет москвичка. По ее словам, пассажиры "не хотели сдаваться" и вытолкали автобус из сугроба.
В столичной мэрии призвали горожан отказаться от автомобилей в понедельник: как отметили в Центре организации дорожного движения, в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва в течение дня. В результате стихии в Москве погиб один человек, пятеро пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о свободном посещении школ
из-за неблагоприятных погодных условий.
Уровень загруженности дорог в столице вырос до отметки в шесть баллов. Все радиальные трассы испытывают серьезные затруднения. По данным ЦОДД, на которые ссылается агентство "Москва"
, сохраняется тяжелая ситуация на Варшавском шоссе от станции метро "Нагатинская" до ТТК. Волоколамское шоссе упирается в пересечение с улицей Академика Курчатова.