Ночь на вторник может стать самой морозной в Москве, а к середине недели придет потепление Рубрики: Погода

STORMnews.ru



В то же время, по данным



В ночь со вторника на среду в Москве столбики термометра опустятся до 15-17 градусов мороза (по области - до 19 градусов мороза), однако к выходным ночные температуры также станут выше: в ночь на субботу ожидается 6-11 градусов ниже нулевой отметки, на воскресенье - 3-8 градусов мороза. Температура воздуха в столице в ночь на вторник, 6 февраля, может опуститься до минус 17, в Подмосковье - до минус 19 градусов. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, таким образом эта ночь может стать самой морозной в Москве с начала зимы. Предыдущий температурный минимум в городе был зафиксирован 1 февраля и составил минус 14,1 градуса.В то же время, по данным Гидрометцентра , в середине недели в столичный регион придет потепление, а в воскресенье дневная температура поднимется до нуля градусов. В понедельник и вторник температура в столице составит около 10-12 градусов мороза, в среду и четверг - повысится до 6-8 градусов мороза. В пятницу днем максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 градуса мороза, а в субботу - поднимется до минус 2 градусов ниже нулевой отметки. В воскресенье столбики термометра покажут от нуля до пяти градусов мороза.В ночь со вторника на среду в Москве столбики термометра опустятся до 15-17 градусов мороза (по области - до 19 градусов мороза), однако к выходным ночные температуры также станут выше: в ночь на субботу ожидается 6-11 градусов ниже нулевой отметки, на воскресенье - 3-8 градусов мороза.



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