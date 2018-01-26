Детский врач Леонид Рошаль предложил посадить себя в "клетку" вместо Мисюриной

1 февраля 2018 г. СК усомнился в компетентности прокуратуры из-за дела врача Мисюриной

В СК отметили, что прокуратура на всех стадиях вплоть до вынесения приговора поддерживала позицию следствия. Только когда дело получило широкий резонанс, надзорное ведомство решило обжаловать решение по Мисюриной.