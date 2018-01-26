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Детский врач Леонид Рошаль предложил посадить себя в "клетку" вместо Мисюриной
5 февраля 2018 г. | Время публикации 15:48 | Последние изменения 16:49
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Детский врач Леонид Рошаль попросил Мосгорсуд освободить из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную на два года колонии по делу о врачебной ошибке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. "Я предлагаю себя посадить в эту клетку и освободить Мисюрину. Я лично вижу Мисюрину первый раз, но совесть побудила меня прийти сюда и сказать эти слова", - заявил он. Рошаль заявил, что считает важной проблему судебного преследования врачей за профессиональные ошибки в свете отсутствия налаженной системы медицинских экспертиз. "Я вижу, что сейчас происходит необъяснимая травля врачебного сообщества, поэтому я пришел сюда и прошу за Мисюрину", - отметил врач.

Ранее прокуратура попросила изменить меру пресечения врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

В ходатайстве прокуратура отметила, что до приговора Мисюрина находилась под подпиской о невыезде, и под стражу ее заключили в зале суда, несмотря на то, что приговор в законную силу не вступил, а подсудимая не нарушала условия подписки. Кроме того, гособвинитель напомнил, что прокурор ходатайствовал о наказании, не связанном с заключением под стражу, однако судья назначил наказание в виде лишения свободы.

Заседание суда прошло без потерпевших и их адвоката, который направил в суд письмо с извещением о своей занятости. Сама Мисюрина, принявшая участие в заседании, попросила суд об освобождении до вступления приговора в силу. "Я всегда выполняла требования следствия и суда, находясь под подпиской о невыезде. Готова и дальше следовать этим условиям", - сообщила она.

Помимо апелляции на приговор Мисюриной, ее адвокаты оспаривают гражданский иск о компенсации морального вреда в размере в 15,5 миллионов рублей. "Родственники просят по пять миллионов двум дочерям и вдове за моральный ущерб. И плюс 586 тысяч - это похороны и еще какие-то издержки. Это то, что указано в приговоре", - рассказала порталу "Медвестник" коллега Мисюриной врач-гематолог ГКБ номер 52 Елена Барях. Коллеги и друзья осужденной отмечают, что врач не сможет выплатить заявленную компенсацию даже частично, и продолжают сбор средств в поддержку коллеги. Всего собрано порядка миллиона рублей, из которых оплатили, в частности, услуги адвокатов.

Напомним, 22 января Черемушкинский суд приговорил Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента в 2013 году. Мужчина скончался через несколько дней после того, как Мисюрина сделала ему трепанобиопсию. Следствие сочло, что врач допустила нарушения по время процедуры и проколола иглой кровеносный сосуд.

Медицинское сообщество бурно отреагировало на приговор коллеге. Врачи заявили, что никаких прямых улик и доказательств вины Мисюриной представлено не было, а пациент скончался не вследствие трепанобиопсии, а из-за осложнения онкологического заболевания. Медики устроили флешмоб, поменяв свои фотографии в соцсетях на фото осужденного гематолога с хештегом #ЯЕленаМисюрина. Также создан одноименный сайт, а петицию в поддержку врача подписали более 77 тысяч человек.

В департаменте здравоохранения приговор Мисюриной назвали "чудовищной ошибкой" и пообещали добиваться пересмотра дела. Озабоченность выразил и мэр Москвы, призвав рассматривать такие дела "максимально объективно и корректно". Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы попросила суд отменить приговор Мисюриной из-за допущенных в ходе следствия нарушений, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. Позиция Следственного комитета остается непреклонной. Там заявили, что вина врача доказана независимыми специалистами и результатами экспертиз, а комментарии противников приговора "не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом". После обжалования приговора прокуратурой СК усомнился в компетентности сотрудников надзорного ведомства. В Следственном комитете отметили, что прокурор утвердил обвинительное заключение, а в суде до последнего поддерживал позицию следствия.

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