В Госдуме предложили объявить "парковочные каникулы" на время снегопадов Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Депутат обращает внимание на то, что в условиях снегопада, продолжающегося в столице уже несколько дней, уборка снега проводится несвоевременно, что дополнительно осложняет процесс парковки. Он также предлагает изучить опыт зарубежных стран: в США в снежные дни плата за парковку не взимается, если парковочное пространство не подготовлено для эксплуатации соответствующими муниципальными службами.



Кроме того, по словам Нилова, непонятно, кто именно в Москве отвечает за качество уборки парковочных мест: за уборку улиц отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства, в то время как парковочные места находятся в ведении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. "В результате один департамент не в полной мере выполняет свои обязанности по подготовке парковочных мест, другой в то же время исправно взимает плату за парковку и штрафы за ненадлежащую эксплуатацию парковочного пространства", - подчеркнул он.



В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" эту инициативу отвергли, заявив, что делать парковочные места бесплатными не имеет смысла, "учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать". Столичные жители между тем массово жалуются на



В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин обратился к столичным властям и в МЧС Москвы в связи с недостаточным количеством пунктов обогрева и временного размещения граждан в условиях снегопада. Как сообщается



Кроме того, член СПЧ предлагает развернуть работу сети социальных такси для доставки домой инвалидов и престарелых граждан, которые не могут добраться домой. Отделы полиции и другие круглосуточно работающие организации в условиях снегопада должны принимать в ночное время граждан, которые по независящим от них причинам не могут добраться домой, а больницы - не выписывать бездомных граждан из больниц в случае, если им некуда выбывать и они нуждаются в амбулаторном лечении. Пока в столице насчитывается только пять пунктов, где оказавшиеся в трудной ситуации граждане могут получить помощь - на Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах. Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением освободить водителей от платы за неочищенные от снега парковочные места во время сильных осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария.Депутат обращает внимание на то, что в условиях снегопада, продолжающегося в столице уже несколько дней, уборка снега проводится несвоевременно, что дополнительно осложняет процесс парковки. Он также предлагает изучить опыт зарубежных стран: в США в снежные дни плата за парковку не взимается, если парковочное пространство не подготовлено для эксплуатации соответствующими муниципальными службами.Кроме того, по словам Нилова, непонятно, кто именно в Москве отвечает за качество уборки парковочных мест: за уборку улиц отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства, в то время как парковочные места находятся в ведении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. "В результате один департамент не в полной мере выполняет свои обязанности по подготовке парковочных мест, другой в то же время исправно взимает плату за парковку и штрафы за ненадлежащую эксплуатацию парковочного пространства", - подчеркнул он.В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" эту инициативу отвергли, заявив, что делать парковочные места бесплатными не имеет смысла, "учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать". Столичные жители между тем массово жалуются на неубранные дворы : в районе Котловка "по приказу управы" чистили парковку и подъезд к местному храму, в то время как многие жители сами выходят расчищать снег у дома.В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин обратился к столичным властям и в МЧС Москвы в связи с недостаточным количеством пунктов обогрева и временного размещения граждан в условиях снегопада. Как сообщается на сайте СПЧ , Андрей Бабушкин предложил принять ряд экстренных мер, среди которых - размещение информации об оказании помощи по обогреву и социальной помощи на всех станциях метро, голосовое информирование в метро и наземном транспорте, а также в интернете, создание круглосуточных пунктов обогрева около всех железнодорожных вокзалов, автовокзалов, конечных станций метро.Кроме того, член СПЧ предлагает развернуть работу сети социальных такси для доставки домой инвалидов и престарелых граждан, которые не могут добраться домой. Отделы полиции и другие круглосуточно работающие организации в условиях снегопада должны принимать в ночное время граждан, которые по независящим от них причинам не могут добраться домой, а больницы - не выписывать бездомных граждан из больниц в случае, если им некуда выбывать и они нуждаются в амбулаторном лечении. Пока в столице насчитывается только пять пунктов, где оказавшиеся в трудной ситуации граждане могут получить помощь - на Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах.



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