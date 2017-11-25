NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
января
pda
Поиск
Архив

В Москве спасатели помогли госпитализировать 300-килограммового пациента
5 января 2018 г. | Время публикации 15:38 | Последние изменения 15:41
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Медики запросили помощи спасателей для госпитализации тяжелобольного пациента весом более 300 кг, рассказал агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.

"Сотрудники МЧС помогли медикам в транспортировке тяжелобольного весом более 300 кг для дальнейшей госпитализации в больнице", - рассказал источник агентству.

Он уточнил, что спасатели помогли доставить пациента из квартиры в машину скорой помощи и из машины в больницу.

Инцидент произошел на улице Генерала Глаголева, уточняет РЕН ТВ.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пассажирка МЦК родила на станции, не дождавшись приезда врачей
25 ноября 2017 г.
Пассажирка МЦК родила на станции, не дождавшись приезда врачей
В четверг на станции "Кутузовская" МЦК случился нешуточный переполох. Беременная пассажирка, планировавшая проехать с мужем по кольцу, поняла, что начала рожать. Сотрудники ТПУ успешно приняли роды.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.01.2018   19:52
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 5 января 2018 г. // Последняя новость 17:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>