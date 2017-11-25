В Москве спасатели помогли госпитализировать 300-килограммового пациента

25 ноября 2017 г. Пассажирка МЦК родила на станции, не дождавшись приезда врачей

В четверг на станции "Кутузовская" МЦК случился нешуточный переполох. Беременная пассажирка, планировавшая проехать с мужем по кольцу, поняла, что начала рожать. Сотрудники ТПУ успешно приняли роды.