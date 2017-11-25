В Москве спасатели помогли госпитализировать 300-килограммового пациента

Медики запросили помощи спасателей для госпитализации тяжелобольного пациента весом более 300 кг, рассказал агентству городских новостей "Москва"
источник в экстренных службах.
"Сотрудники МЧС помогли медикам в транспортировке тяжелобольного весом более 300 кг для дальнейшей госпитализации в больнице", - рассказал источник агентству.
Он уточнил, что спасатели помогли доставить пациента из квартиры в машину скорой помощи и из машины в больницу.
Инцидент произошел на улице Генерала Глаголева, уточняет РЕН ТВ
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