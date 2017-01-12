Instagram заблокировал страницу Ботанического сада МГУ

Страница Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" оказалась заблокирована в соцсети Instagram с вечера 4 января. Об этом сообщила пресс-служба сада на странице организации в Facebook
, назвав произошедшее "беспределом".
При попытке зайти на страницу hortus_ru
в Instagram сообщается, что она недоступна или была удалена. В пресс-службе сада уверяют, что уже написали несколько обращений в службу поддержки соцсети, однако никакого ответа так и не получили. В администрации сада полагают, что все их жалобы могли быть отправлены в папку "спам".
В пресс-службе также отмечают, что Instagram "Аптекарского огорода" - "самый популярный аккаунт среди всех ботанических садов в мире". По данным организации, на момент блокировки он насчитывал более 297 тыс. подписчиков.
В Ботсаду не могут понять причин блокировки. Там отмечают, что сад МГУ - некоммерческая организация, которая занимается "коллекционированием растений, просветительской и научной работой на основе наших ботанических коллекций". Блокировка страницы сада в Instagram "критична, буквально гибельна" для его существования, говорится в пресс-релизе.
"Заблокировать инстаграм подразделения одного из ведущих университетов в мире - МГУ имени М. В. Ломоносова - это вопиющий беспредел! Вся администрация "Аптекарского огорода" в шоке", - приводятся в нем слова директора Ботсада Алексея Ретеюма.
Напомним, в декабре 2017 года Instagram заблокировал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Это произошло через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список США. Позднее страница перешла
в руки сервиса по поиску авиабилетов.