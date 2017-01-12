Instagram заблокировал страницу Ботанического сада МГУ

7 марта 2017 г. Тюльпаны-попугаи и "Зомби" расцвели в "Аптекарском огороде"

Увидеть необычные тюльпаны можно на выставке "Репетиция весны", которая продлится до 19 марта. В Международный женский день в саду пройдет ярмарка ремесленных продуктов с бесплатной дегустацией.