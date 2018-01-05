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В Москве найден убитым актер театра Надежды Бабкиной
5 января 2018 г. | Время публикации 17:11
Рубрики: Криминал  
 
Дмитрий Калинин | ГБУК г. Москвы МГМТФ Русская песня под руководством Н.Г. Бабкиной
В Москве возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения у железнодорожных путей тела артиста театра Надежды Бабкиной "Русская песня", сообщает "Интерфакс".

Информацию об убийстве подтвердила агентству представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, не называя имен. "По версии следствия, 30 декабря 2017 года около железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в Москве, обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений", - сообщила она в пятницу, 5 января.

Источник уточнил, что речь идет о Дмитрии Калинине - артисте театра "Русская песня", руководителем которого является Надежда Бабкина.

По данным Ивановой, уголовное дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила представитель СК.
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Пятница, 5 января 2018 г. // Последняя новость 17:11
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