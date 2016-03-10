Полицейский на МКАД сбил насмерть мужчину

4 января 2018 г. Водитель автобуса, попавшего в ДТП у станции метро "Славянский бульвар", вышел из больницы

Водитель автобуса, въехавшего в переход станции метро "Славянский бульвар", выписан из больницы и будет проходить лечение амбулаторно. Информации о мере пресечения, избранной для водителя, пока нет.