Полицейский на МКАД сбил насмерть мужчину

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель одного человека. При этом участником ДТП стал сотрудник полиции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.
По данным агентства, инцидент произошел вечером в среду, 3 января.
"На 41-м км МКАД находившийся в свободное от службы время полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД "Троицкий" на автомобиле Mazda совершил наезд на перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте 20-летнего молодого человека", - сказал сотрудник пресс-службы. От полученных травм пешеход скончался.
В пресс-службе полиции отметили, что в момент совершения ДТП полицейский был трезв.Тем не менее по факту происшествия проводится проверка.
По данным газеты "Московский комсомолец"
, погибший был гражданином Таджикистана. Установлено, что правила нарушил именно он.
О полицейском известно, что ему 26 лет. Его имя и звание источник издания в правоохранительных органах не назвал.