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Полицейский на МКАД сбил насмерть мужчину
5 января 2018 г. | Время публикации 11:08 | Последние изменения 11:32
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель одного человека. При этом участником ДТП стал сотрудник полиции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

По данным агентства, инцидент произошел вечером в среду, 3 января.

"На 41-м км МКАД находившийся в свободное от службы время полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД "Троицкий" на автомобиле Mazda совершил наезд на перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте 20-летнего молодого человека", - сказал сотрудник пресс-службы. От полученных травм пешеход скончался.

В пресс-службе полиции отметили, что в момент совершения ДТП полицейский был трезв.Тем не менее по факту происшествия проводится проверка.

По данным газеты "Московский комсомолец", погибший был гражданином Таджикистана. Установлено, что правила нарушил именно он.

О полицейском известно, что ему 26 лет. Его имя и звание источник издания в правоохранительных органах не назвал.
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