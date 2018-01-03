МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

4 января 2018 г. Цветы и верба распустились в столичном регионе в результате аномального тепла

Новый год в столичном регионе выдался бесснежным, и москвичи активно публикуют в соцсетях фото погодных аномалий. Так, в некоторых районах Москвы и Подмосковья распустилась верба и появились цветы, включая подснежники.