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МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды
5 января 2018 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 12:14
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на 5 января столичный регион накрыл обильный снегопад. Утром столичное управление МЧС обнародовало на своем сайте экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в течение дня в столице и области местами ожидается снег и гололедица на дорогах.

Из-за непогоды возможны местами ухудшение видимости во время выпадения осадков, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП и случаев травматизма населения, говорится в сообщении.

В этой связи ведомство настоятельно рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Тем временем снегопад уже стал причиной задержки и отмены в общей сложности 40 рейсов в московских аэропортах. По данным на 10:22 по московскому времени, в аэропорту Домодедово задержано 10 рейсов и еще девять отменено, в Шереметьево задержано 15 рейсов, во Внуково - пять, передает РИА "Новости".

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 7 января в столицу начнет прорываться холодный фронт, за которым устремятся полярные массы воздуха. Все это будет сопровождаться зарядами снега, особенно вечером 7-го и в ночь на 8 января. Ожидаются метели с усилением северного ветра и резким понижением температуры, сообщил агентству специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Вечером 7 января температура воздуха в столице будет колебаться от ноля до минус пяти градусов, а в ночь на 8 января столбики термометров опустятся до минус 10, рассказал метеоролог.
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