NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
июля
pda
Поиск
Архив

В Третьяковке заверили, что умеют отличать компании друзей от "левых" гидов после жалоб посетителей на выдворение
5 июля 2018 г. | Время публикации 18:31 | Последние изменения 19:16
Рубрики: Культура  
 
Global Look Press
Третьяковская галерея разъяснила возмутившие посетителей правила проведения экскурсий и учебных занятий. В соцсетях и СМИ появились жалобы, что под предлогом борьбы с "левыми" гидами сотрудники музея придираются к группам гостей, просто обсуждающих между собой экспонаты, и требуют предъявить бейдж гостевого экскурсовода.

"Наши сотрудники достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность", - отреагировали в Третьяковке. Там также отметили, что смотрители, как правило, делают замечания за громкие разговоры. Введение гостевых бейджей музей объяснил тем, что они помогают спланировать поток посетителей и выявлять не оформленные должным образом группы.

Бейджи гида-гостя должны получать все сторонние специалисты, в том числе преподаватели. "Эта мера необходима, так как нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию. При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи", - пояснили в пресс-службе. Помимо сомнительной компетенции вызывает вопросы и отношение "лихих "специалистов" к сохранности экспонатов, говорится в сообщении.

Недовольные новыми правилами посетители обратили особое внимание на то, что группой считается даже один человек. "Эта мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для одного-двух человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями", - объяснили в Третьяковке.

Музейщики выразили надежду, что к началу нового выставочного сезона и учебного года посетители адаптируются к новому методу авторизации экскурсий, а также заверили, что ждут всех. "Приходите с друзьями и семьями, разговаривайте и обсуждайте увиденное - только делайте это тихо, не мешая другим посетителям", - заключили в пресс-службе галереи.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В борьбе с нелегальными экскурсиями из Третьяковской галереи выгоняют обычных посетителей
4 июля 2018 г.
В борьбе с нелегальными экскурсиями из Третьяковской галереи выгоняют обычных посетителей
Нештатным гидам нужно получать специальный бейдж и платить галерее за проведение экскурсии. Однако посетители рассказывают, что незаконной экскурсией теперь считается даже обычное обсуждение картин в группе.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.07.2018   0:12
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 июля 2018 г. // Последняя новость 5 июля 2018 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>