В Третьяковке заверили, что умеют отличать компании друзей от "левых" гидов после жалоб посетителей на выдворение Рубрики: Культура

Global Look Press



"Наши сотрудники достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность", - отреагировали в Третьяковке. Там также отметили, что смотрители, как правило, делают замечания за громкие разговоры. Введение гостевых бейджей музей объяснил тем, что они помогают спланировать поток посетителей и выявлять не оформленные должным образом группы.



Бейджи гида-гостя должны получать все сторонние специалисты, в том числе преподаватели. "Эта мера необходима, так как нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию. При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи", - пояснили в пресс-службе. Помимо сомнительной компетенции вызывает вопросы и отношение "лихих "специалистов" к сохранности экспонатов, говорится в сообщении.



Недовольные новыми правилами посетители обратили особое внимание на то, что группой считается даже один человек. "Эта мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для одного-двух человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями", - объяснили в Третьяковке.



Музейщики выразили надежду, что к началу нового выставочного сезона и учебного года посетители адаптируются к новому методу авторизации экскурсий, а также заверили, что ждут всех. "Приходите с друзьями и семьями, разговаривайте и обсуждайте увиденное - только делайте это тихо, не мешая другим посетителям", - заключили в пресс-службе галереи. Третьяковская галерея разъяснила возмутившие посетителей правила проведения экскурсий и учебных занятий. В соцсетях и СМИ появились жалобы, что под предлогом борьбы с "левыми" гидами сотрудники музея придираются к группам гостей , просто обсуждающих между собой экспонаты, и требуют предъявить бейдж гостевого экскурсовода."Наши сотрудники достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность", - отреагировали в Третьяковке. Там также отметили, что смотрители, как правило, делают замечания за громкие разговоры. Введение гостевых бейджей музей объяснил тем, что они помогают спланировать поток посетителей и выявлять не оформленные должным образом группы.Бейджи гида-гостя должны получать все сторонние специалисты, в том числе преподаватели. "Эта мера необходима, так как нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию. При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи", - пояснили в пресс-службе. Помимо сомнительной компетенции вызывает вопросы и отношение "лихих "специалистов" к сохранности экспонатов, говорится в сообщении.Недовольные новыми правилами посетители обратили особое внимание на то, что группой считается даже один человек. "Эта мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для одного-двух человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями", - объяснили в Третьяковке.Музейщики выразили надежду, что к началу нового выставочного сезона и учебного года посетители адаптируются к новому методу авторизации экскурсий, а также заверили, что ждут всех. "Приходите с друзьями и семьями, разговаривайте и обсуждайте увиденное - только делайте это тихо, не мешая другим посетителям", - заключили в пресс-службе галереи.



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