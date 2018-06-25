Иностранные болельщики-архитекторы назвали самые красивые станции московского метро

4 июля 2018 г. В московском метро собрали самые необычные вопросы гостей ЧМ-2018

Болельщики чаще всего интересуются местоположением Красной площади и Никольской улицы. Также они часто спрашивают, где "спит Ленин" и где находится станция "Площадь Революции", которую они называют "станцией с собачками".