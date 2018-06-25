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Иностранные болельщики-архитекторы назвали самые красивые станции московского метро
5 июля 2018 г. | Время публикации 17:10
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу назвали самые красивые, на их взгляд, станции Московского метрополитена. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся на официальном портале правительства Москвы.

По словам Ликсутова, французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную, изучили исторические справки о станциях с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и посетили каждую из них. По их словам, самой красивой станцией на Сокольнической линии стала "Комсомольская", на Замоскворецкой - "Маяковская", на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой - "Таганская", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинская".

Ранее в метрополитене составили список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики волонтерам и консультантам на стойках "Живое общение". Как выяснилось, чаще всего болельщики интересуются, где "спит Ленин", как найти "станцию с собачками", под которой подразумевается станция "Площадь революции", и спрашивают, можно ли переночевать в метро, имея безлимитный билет на сутки.

А одной из главных проблем для болельщиков стала жара: купить по дешевке бутилированную воду и продавать среди болельщиков и других туристов, как это делается, к примеру, в Париже, власти не додумались. Многие пытаются решить эту проблему, спрашивая, можно ли купаться в столичных фонтанах. Некоторых смущают перекрытия, проблемы с заселением в отель и традиционный для Москвы низкий уровень владения английским языком. Гости из Азии жалуются на дороговизну еды, а вот европейцев и латиноамериканцев такие цены вполне устраивают.
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