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Московский зоопарк назвал в честь Игоря Акинфеева птенца степного орла
5 июля 2018 г. | Время публикации 13:34 | Последние изменения 14:10
Рубрики: Животные  
 
© РИА Новости / Антон Денисов
Московский зоопарк назвал птенца степного орла в честь вратаря и капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева, благодаря которому команда впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля.

"Степной орел - очень быстрая и сильная птица, обладающая молниеносной реакцией и острым зрением. Именно орлы нередко становились тотемными животными великих воинов на Руси, кроме того, с этой птицей сравнивали тех, кто лучше всего проявил себя на поле битвы. Иначе говоря, орел - это птица победителей", - пояснили в пресс-службе зоосада.

Птенец вылупился 20 мая, его можно увидеть в экспозиции на Новой территории зоопарка рядом с вольером белых медведей. Пернатый Игорь Акинфеев уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Он самостоятельно питается перепелами и мелкими грызунами, а уже через пару дней птица начнет покидать гнездо и осваивать вольер.

Степной орел занесен в Красную книгу России как редкий вид. Сокращение численности этой птицы происходит главным образом из-за уничтожения ее естественной среды обитания и сокращения кормовых угодий. Ареал обитания орла простирается от степных и полупустынных районов Восточного Предкавказья до степей Забайкалья. В Московском зоопарке степные орлы содержатся почти с момента его основания. В коллекции имеется 15 особей. Посетители могут увидеть шестерых из них, в том числе и подрастающего птенца.

Напомним, Игорь Акинфеев стал главным героем матча 1/8 финала со сборной Испании. Благодаря двум сейвам российского вратаря в серии послематчевых пенальти сборная РФ сенсационно обыграла соперников и впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля. Один из мячей Акинфеев отбил ногой - и конечность футболиста тут же стала мемом.

Болельщики шутят, что теперь в пару знаменитой "руке бога", которой аргентинец Диего Марадона забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986, появилась "нога бога". Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил Акинфееву стихи, а художник Кирилл Анастасин, нарисовавший виртуальный памятник ноге российского голкипера, намерен запустить продажу футболок с таким изображением.

Банк России обратил внимание болельщиков на изображение игрока на памятной 100-рублевой банкноте, выпущенной к чемпионату мира по футболу - вратаря, в падении отбивающего мяч ногой совсем как Акинфеев. "Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной", - похвастался банк.
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