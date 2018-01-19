Полиция пригрозила разогнать встречу работников по поводу ситуации вокруг московского завода имени Хруничева

Полиция пригрозила разогнать встречу, посвященную возможному сокращению сотрудников и ликвидации ракетно-космического завода имени Хруничева в Москве. Об этом "ОВД-Инфо"
сообщил журналист Александр Зимбовский. По его словам, сотрудники полиции звонят участникам встречи и грозят прервать ее как несогласованный митинг.
Как сообщает "Градус ТВ"
, встреча запланирована на 16:30 у главной проходной завода на Новозаводской улице, 18, рядом с памятником Михаилу Хруничеву. В июне "Коммерсант"
сообщил, что к 2025 году численность сотрудников на московской площадке ГКНПЦ имени Хруничева планируется снизить более чем в 2,5 раза до 1691 человека ради оптимизации расходов.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал это спекуляцией, но не исключил сокращения административного персонала. "Что касается административного персонала, то по мере внедрения цифровизации и других современных методов управления необходимость в развитой бюрократии будет падать, и это нормально", - сказал Рогозин РИА "Новости"
.
Накануне в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что правительство РФ в ближайшие дни обсудит перспективы финансового оздоровления центра имени Хруничева и продолжает оказывать ему необходимую финансовую поддержку. "Коммерсант" также писал, что в ближайшие годы планируется высвободить более 200 объектов ракетно-космического завода в Филях, включая лабораторно-производственный корпус.
СМИ также сообщали, что земли московского завода имени Хруничева могут застроить по программе реновации. Столичные власти это опровергли, однако застройка площадки все же планируется. В апреле Рогозин сообщил, что земля в Филях "будет находиться под контролем Внешэкономбанка и будет реализована в рамках девелоперских проектов, которые будет обеспечивать правительство Москвы".
В прошлом году сотрудники ГКНПЦ написали письмо, в котором говорилось, что предприятие "находится в тяжелейшем кризисе за всю свою историю", старое производство ракет-носителей "Протон" "было развалено", а производство новой ракеты "Ангара" "так и не удалось наладить". Авторы призывали пересмотреть программу финансового оздоровления и остановить процесс акционирования, "пока производство окончательно не развалили и не распродали территорию под застройку".