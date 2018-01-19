Полиция пригрозила разогнать встречу работников по поводу ситуации вокруг московского завода имени Хруничева

13 февраля 2018 г. Тихие улицы в районе Филевский парк начали готовить к расширению "ради бизнесменов и застройки"

Расширение ждет улицы Василисы Кожиной, Барклая и Новозаводскую. На первой уже начали вырубать деревья и рыть траншеи под окнами домов, из-за чего жители устроили массовое собрание в выходные. По мнению активистов, все три проекта нужны для улучшения проезда в "Москва-Сити" и новой застройки в районе.