

Делом матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле, займется Генпрокуратура Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая и ряд руководителей благотворительных организаций подписали ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки в защиту Конновой. В беседе с ТАСС Гурцкая подчеркнула, что Коннова должна быть освобождена от уголовной ответственности, что предусмотрено уголовным кодексом РФ, и готова выступить в ее защиту в любом необходимом качестве или предоставить Конновой защитника на безвозмездной основе.



Общественница отметила, что очень рассчитывает на поддержку со стороны генпрокурора и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Эта ситуация показывает, что есть очень серьезные проблемы, с которыми сталкиваются родители тяжело больных детей, вынужденные ради спасения и облегчения жизни детей идти на действия, которые вступают в противоречие с какими-то нормами законодательства", - сказала она. В аппарате уполномоченного по правам человека радиостанции



Напомним, мать неизлечимо больного ребенка с тяжелой инвалидностью Екатерина Коннова стала фигурантом



Вечером 18 июня Коннова встретилась с покупателем у станции метро "Проспект мира" и получила деньги, после чего к ней подошли сотрудники полиции и отвезли в отделение. Впоследствии в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В материалах следствия говорится, что у Конновой был "преступный умысел", и она "незаконно хранила указанное психотропное вещество с целью незаконного сбыта за денежное вознаграждение".



Генеральная прокуратура России намерена изучить материалы резонансного уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, против которой возбуждено уголовное дело о продаже психотропных средств через интернет. "Генпрокуратура внимательно изучит материалы этого дела и возьмет на контроль ход его расследования", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая и ряд руководителей благотворительных организаций подписали ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки в защиту Конновой. В беседе с ТАСС Гурцкая подчеркнула, что Коннова должна быть освобождена от уголовной ответственности, что предусмотрено уголовным кодексом РФ, и готова выступить в ее защиту в любом необходимом качестве или предоставить Конновой защитника на безвозмездной основе.Общественница отметила, что очень рассчитывает на поддержку со стороны генпрокурора и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Эта ситуация показывает, что есть очень серьезные проблемы, с которыми сталкиваются родители тяжело больных детей, вынужденные ради спасения и облегчения жизни детей идти на действия, которые вступают в противоречие с какими-то нормами законодательства", - сказала она. В аппарате уполномоченного по правам человека радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что омбудсмен в курсе ситуации, но никаких действий пока не предпринимает. Обращений от самой Конновой пока также не поступало.Напомним, мать неизлечимо больного ребенка с тяжелой инвалидностью Екатерина Коннова стала фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками из-за перепродажи лекарства, не пригодившегося ее сыну. Мальчик дважды пережил клиническую смерть и ежедневно по несколько раз страдает от эпилептических припадков. Снимать приступы помогает диазепам в микроклизмах, но в России препарат в такой форме не зарегистрирован и входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом. После того как женщина купила 20 микроклизм с препаратом, ей посоветовали бесплатно получать в поликлинике диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм женщина решила продать другим родителям на том же форуме по сниженной цене, чтобы вернуть хотя бы часть денег.Вечером 18 июня Коннова встретилась с покупателем у станции метро "Проспект мира" и получила деньги, после чего к ней подошли сотрудники полиции и отвезли в отделение. Впоследствии в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В материалах следствия говорится, что у Конновой был "преступный умысел", и она "незаконно хранила указанное психотропное вещество с целью незаконного сбыта за денежное вознаграждение".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 4 июля 2018 г. На мать ребенка-инвалида завели уголовное дело о наркоторговле за продажу лишней дозы лекарства

Жительница Москвы купила для неизлечимо больного ребенка диазепам в микроклизмах, не зарегистрированный в такой форме в России. При продаже не пригодившейся дозы лекарства женщину задержали. Следствие считает, что у нее был "преступный умысел".



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