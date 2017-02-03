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Люблинско-Дмитровскую линию метро протянут до Лианозово к 2022 году
5 июля 2018 г. | Время публикации 11:40 | Последние изменения 11:43
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" планируется завершить в 2022 году. Как сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, протяженность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составит около 3,7 километра. На нем разместятся две станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово".

По словам главы стройкомплекса Марата Хуснуллина, обе станции построят открытым способом: станция "Улица 800-летия Москвы" расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом, а "Лианозово" - правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы. Новые станции позволят улучшить транспортное обслуживание 170 тысяч жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово. Новый транспортно-пересадочный узел объединит станцию метро "Дмитровское шоссе", платформу "Лианозово" и остановки наземного транспорта.

В дальнейшем линия будет продлена еще на одну станцию в поселке Северный, сейчас ведется проектирование этого участка. Станция с названием "Физтех" появилась на картах московского метро 1 апреля 1996 года. Как выяснилось, студенты физико-технического института в Долгопрудном отпечатали наклейки в типографии и расклеили их на большинстве схем в вагонах метро. А по институту они расклеили объявления с призывом: "Физтехи! Настала пора и нам обзавестись своей станцией метро". Вечером того же 1 апреля шутники признались в розыгрыше во время студенческого концерта, однако жители северных районов поверили в новую станцию и обратились в руководство метрополитена. Тогда там заявили, что прокладывать в поселок Северный линию метро никто не собирался.

Сейчас же к идее решили вернуться, сообщив, что ввод станции "Физтех" позволит обеспечить скоростным транспортом жителей поселка Северный и города Долгопрудный. К 2020-2025 году численность населения Северного может вырасти до 78,5 тысяч человек, а количество работающих в инновационном центре - до 53 тысяч. Саму же станцию планируется открыть в 2021 году.

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