Люблинско-Дмитровскую линию метро протянут до Лианозово к 2022 году

6 сентября 2017 г. Станция "Физтех" появится на картах метро к 2021 году

Продолжением Люблинско-Дмитровской линии метро станет станция "Физтех", которая выйдет за МКАД. Ее строительство завершится в 2021 году. Станция с таким названием появилась на картах метро в шутку еще в середине 90-х.