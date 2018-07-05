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Жара вернется в столицу на следующей неделе, но дожди останутся
5 июля 2018 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 15:16
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
С началом следующей недели в столице температура воздуха начнет повышаться, однако кратковременные дожди сохранятся. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

До конца выходных в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с дождями, температурный фон будет несколько ниже нормы. В пятницу, 6 июля, ночью небольшой, местами умеренный дождь, в мегаполисе 12-14 градусов и 9-14 градусов по области. Днем местами небольшой дождь, после полудня в Москве 22-24 градуса, в Подмосковье 19-24 градус.

7 и 8 июля также временами будет идти небольшой дождь. Ночью температура воздуха в столице составит 12-14 градусов и 9-14 градусов по области, днем прогнозируется 20-22 градуса в Москве и 18-23 градуса в Подмосковье. Однако с началом новой рабочей недели дневные температуры будут повышаться. В понедельник, 9 июля, пройдет небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до 20-25 градусов. Во вторник местами ожидается кратковременный дождь и 22-27 градусов тепла.
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Четверг, 5 июля 2018 г. // Последняя новость 15:04
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