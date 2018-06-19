Митрохина оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет против повышения пенсионного возраста

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего лидера столичного отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина за одиночный пикет
около здания Госдумы против повышения пенсионного возраста. Политик признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, передает "Интерфакс"
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Митрохин назвал свое задержание во время пикета незаконным и не согласился с обвинением. По его мнению, проведение пикета без предупреждения было правомерным. Митрохин пояснил, что устроил акцию "в собственных интересах и интересах своих избирателей, что ранее голосовали за меня". После заседания политик сказал, что удивлен решением суда.
Митрохина задержали 19 июня, он стоял возле здания Госдумы с плакатом "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". В суде настаивали на том, что он нарушил указ президента об особых мерах безопасности во время чемпионата мира по футболу. Согласно документу, любые митинги, пикеты и акции протеста в этот период согласуются не только с властями, но и с региональными управлениями ФСБ и МВД.
Основываясь на президентском указе, столичные власти не разрешили партии "Яблоко" провести митинг против пенсионной реформы 3 июля. В мэрии назвали посвященные этой теме акции "неуместными" и опасными
для туристов и москвичей во время ЧМ. После этого Митрохин выступил одним из организаторов шествия и митинга, которые планируется провести в центре Москвы 18 июля
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Накануне около 250 представителей разных общественных движений пришли к приемной администрации президента на Ильинке для коллективной подачи петиций
против изменения пенсионного законодательства. Участники акции требуют провести общероссийский референдум по этому вопросу.