Митрохина оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет против повышения пенсионного возраста

19 июня 2018 г. Митрохина задержали за пикет возле Госдумы против повышения пенсионного возраста

Возле здания Госдумы началась серия пикетов против повышения пенсионного возраста, инициированная "Яблоком". В ходе них задержан председатель московского отделения партии Сергей Митрохин, державший плакат.