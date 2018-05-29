

Собянин будет вести активную агитацию в "пропутинских" районах Москвы Рубрики: Общество

АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей



Мэр Москвы Сергей Собянин как кандидат в мэры будет вести кампанию по мобилизации электората прежде всего в тех столичных районах, где на мартовских выборах главы государства было отмечено наибольшее число проголосовавших за Владимира Путина. Как рассказали источники, близкие к мэрии Москвы, там будут вестись встречи кандидата с избирателями, агитация, активная работа мобилизационных групп, пикеты. Таким образом столичные власти рассчитывают добиться более высокой явки. Кроме того, внимание будет обращаться на те районы, где по сравнению с выборами 2012 года Путин получил наибольший прирост голосов.



По данным источника, в районах, на которые решено делать ставку, Собянин может рассчитывать на наиболее благоприятные показатели: даже если рейтинг самого мэра там окажется ниже среднего, у него есть потенциал нарастить его за счет избирателей, проголосовавших за президента. По сравнению с президентскими выборами 2012 года в этом марте за Путина проголосовали на 1,2 миллиона москвичей больше, хотя часть из них являются сторонниками оппозиционных партий. В первую очередь упор в мобилизационной кампании Собянина предполагается делать на юг, юго-восток, восток, большую часть северо-востока, отчасти север столицы, а также Зеленоград. В тех 30–40 районах, где президент получил самые низкие результаты, мэрия не намерена прикладывать значимых усилий для мобилизации граждан: это относится к Центральному округу и ряду районов юго-запада, севера и запада столицы.



После того как Собянин объявил о намерении участвовать в выборах, мероприятия с его участием, касающиеся улучшения условий жизни конкретных районов, проходили в основном именно там, где действующий президент России Владимир Путин получил результат выше или максимально близкий к среднему. Так, 6 июня мэр Москвы присутствовал на запуске движения по Боровскому шоссе в районе Новопеределкино, где рейтинг Владимира Путина составил 74,54%, а 19 июня посетил модернизированные Люберецкие очистные сооружения, главная цель реконструкции которых заключалась в устранении неприятных запахов. В Некрасовке, где находится сам очистной комплекс, за президента отдали голоса 73,71% москвичей.



28 июня глава столицы открыл флагманский центр госуслуг "Мои документы" в районе Теплый Стан, где за Путина отдали голоса 70,13% москвичей, а 29 июня посетил Троицкий и Новомосковский административные округа, открыв новую школу и объявив, что в поселке Коммунарка будет открыта больница с родильным домом, куда смогут обращаться жители Северного и Южного Бутово, Солнцево и всей территории Троицкого и Новомосковского округов. В Троицке за президента отдали голоса 74,82% граждан, в Новой Москве - 73,58%, в поселении Сосенском - 73,44%. В этот же день, 29 июня, Собянин объявил об открытии движения по новой дороге от Южного Бутово до Минского шоссе: результат Путина в Южном Бутово составил 72,55%.



Эксперты отмечают, что электоральная статистика имеет важное значение для определения стратегии выборной кампании, однако это не значит, что в некоторых районах работа вестись не должна. По их словам, базовый электорат Собянина живет во всех районах Москвы, к тому же важно привлечь к участию в выборах еще не определившихся избирателей. По словам экспертов, мэрия решила не переубеждать противников, а мобилизовать лояльных, однако как именно власти намерены стимулировать явку в отдельных районах, пока непонятно. Напомним, что отсутствие на грядущих выборах либеральных кандидатов может



Помимо борьбы за явку, сходство



До этого социологи "Левада-Центра" провели исследование, посвященное предстоящим выборам мэра Москвы. По его данным, Собянин занимает пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием москвичей после президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и министра обороны Сергея Шойгу: за действующего мэра готовы проголосовать При проведении избирательной кампании кандидат в мэры столицы Сергей Собянин обратит особое внимание на районы, в которых было зарегистрировано наибольшее число проголосовавших за Владимира Путина. Эксперты полагают что это позволит добиться высоких показателей явки и голосов в поддержку Собянина, однако агитацией в других районах пренебрегать не следует. Об этом сообщает РБК Мэр Москвы Сергей Собянин как кандидат в мэры будет вести кампанию по мобилизации электората прежде всего в тех столичных районах, где на мартовских выборах главы государства было отмечено наибольшее число проголосовавших за Владимира Путина. Как рассказали источники, близкие к мэрии Москвы, там будут вестись встречи кандидата с избирателями, агитация, активная работа мобилизационных групп, пикеты. Таким образом столичные власти рассчитывают добиться более высокой явки. Кроме того, внимание будет обращаться на те районы, где по сравнению с выборами 2012 года Путин получил наибольший прирост голосов.По данным источника, в районах, на которые решено делать ставку, Собянин может рассчитывать на наиболее благоприятные показатели: даже если рейтинг самого мэра там окажется ниже среднего, у него есть потенциал нарастить его за счет избирателей, проголосовавших за президента. По сравнению с президентскими выборами 2012 года в этом марте за Путина проголосовали на 1,2 миллиона москвичей больше, хотя часть из них являются сторонниками оппозиционных партий. В первую очередь упор в мобилизационной кампании Собянина предполагается делать на юг, юго-восток, восток, большую часть северо-востока, отчасти север столицы, а также Зеленоград. В тех 30–40 районах, где президент получил самые низкие результаты, мэрия не намерена прикладывать значимых усилий для мобилизации граждан: это относится к Центральному округу и ряду районов юго-запада, севера и запада столицы.После того как Собянин объявил о намерении участвовать в выборах, мероприятия с его участием, касающиеся улучшения условий жизни конкретных районов, проходили в основном именно там, где действующий президент России Владимир Путин получил результат выше или максимально близкий к среднему. Так, 6 июня мэр Москвы присутствовал на запуске движения по Боровскому шоссе в районе Новопеределкино, где рейтинг Владимира Путина составил 74,54%, а 19 июня посетил модернизированные Люберецкие очистные сооружения, главная цель реконструкции которых заключалась в устранении неприятных запахов. В Некрасовке, где находится сам очистной комплекс, за президента отдали голоса 73,71% москвичей.28 июня глава столицы открыл флагманский центр госуслуг "Мои документы" в районе Теплый Стан, где за Путина отдали голоса 70,13% москвичей, а 29 июня посетил Троицкий и Новомосковский административные округа, открыв новую школу и объявив, что в поселке Коммунарка будет открыта больница с родильным домом, куда смогут обращаться жители Северного и Южного Бутово, Солнцево и всей территории Троицкого и Новомосковского округов. В Троицке за президента отдали голоса 74,82% граждан, в Новой Москве - 73,58%, в поселении Сосенском - 73,44%. В этот же день, 29 июня, Собянин объявил об открытии движения по новой дороге от Южного Бутово до Минского шоссе: результат Путина в Южном Бутово составил 72,55%.Эксперты отмечают, что электоральная статистика имеет важное значение для определения стратегии выборной кампании, однако это не значит, что в некоторых районах работа вестись не должна. По их словам, базовый электорат Собянина живет во всех районах Москвы, к тому же важно привлечь к участию в выборах еще не определившихся избирателей. По словам экспертов, мэрия решила не переубеждать противников, а мобилизовать лояльных, однако как именно власти намерены стимулировать явку в отдельных районах, пока непонятно. Напомним, что отсутствие на грядущих выборах либеральных кандидатов может снизить явку с ожидаемых 60 до 30-35 процентов, и "натягивать" ее придется за счет бюджетников и голосования в других регионах.Помимо борьбы за явку, сходство кампаний Путина и Собянина проявляется и в других деталях, среди которых - мощная кампания по информированию избирателей, аналогичная организованной Центризбиркомом РФ перед выборами 18 марта. Мосгоризбирком объявил на сайте госзакупок конкурс, победитель которого должен будет разработать материалы для общественного транспорта, открытки-приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты "Голосовать легко". Собянин, как и Путин, участвует в выборах как самовыдвиженец и пользуется активной поддержкой знаменитостей в соцсетях.До этого социологи "Левада-Центра" провели исследование, посвященное предстоящим выборам мэра Москвы. По его данным, Собянин занимает пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием москвичей после президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и министра обороны Сергея Шойгу: за действующего мэра готовы проголосовать 34% москвичей . По словам экспертов, москвичи "по умолчанию" не представляют никого другого в качестве мэра из-за отсутствия открытой политической конкуренции, однако воспринимают Собянина как представителя власти, к которому можно апеллировать при конфликтных ситуациях.



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