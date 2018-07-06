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В Подмосковье разрешили бесплатно отдавать сельхозземли в собственность религиозным организациям
5 июля 2018 г. | Время публикации 19:21 | Последние изменения 20:09
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Мособлдума сразу в трех чтениях приняла поправки в закон "О регулировании земельных отношений в Московской области", позволяющие бесплатно передавать в собственность религиозным организациям сельхозземли, ранее находящиеся у них в бессрочном пользовании.

Речь идет о земельных участках, которые сейчас принадлежат государству или муниципалитетам. В проекте закона, опубликованном на сайте подмосковного парламента, говорится, что решение о предоставлении земли в собственность будут принимать органы местного самоуправления.

Обязательным условием является "отсутствие... информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устраненных нарушениях законодательства" при использовании земли. Министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев пояснил, что инициатива "поможет нескольким крупным религиозным организациям Подмосковья, которые обратились с ходатайством в патриархию, закрепить за собой земли, которые они используют не один год".

В частности, получить земельные участки в собственность хотели бы Свято-Троицкая Сергиева лавра, Борисоглебский Аносин женский монастырь (Аносина пустынь) и Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, сообщает пресс-служба ведомства.

До революции РПЦ являлась крупнейшим землевладельцем и обладателем большого количества недвижимости. В 2010 году в России появился закон о реституции, предписывающий федеральным и региональным властям безвозмездно возвращать религиозным организациям имущество, в частности недвижимое, отнятое после 1917 года. В конце 2017 года телеканал "Дождь" сообщал, что Московская патриархия претендует приблизительно на тысячу объектов недвижимости в столице.
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