Благодаря утечке файлов из Google Docs активисты узнали о намерении искусственно повысить явку на выборы мэра Москвы

4 июля 2018 г. Отсутствие либеральных кандидатов на выборах столичного мэра может "уронить" явку вдвое

Исключение оппозиционеров из числа кандидатов в мэры может серьезно сказаться на явке 9 сентября: по мнению экспертов, вместо ожидаемых 60% явка составит 30-35%. Сами же либералы даже не пытались с кем-либо договориться.