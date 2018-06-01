Благодаря утечке файлов из Google Docs активисты узнали о намерении искусственно повысить явку на выборы мэра Москвы

На днях поисковая система "Яндекс" начала индексировать документы Googlе, находящиеся в открытом доступе. Результат оказался неожиданным: как сообщили в Facebook
движения наблюдателей на выборах "Сонар", в открытом доступе очутились и данные по привлечению административно-зависимых избирателей на выборы мэра Москвы.
"Например, в аккуратной табличке, озаглавленной "Ресурсная карта УИК" в разрезе по участкам собраны данные по количеству надомников, инвалидов и "друзей ЦСО" (центров социального обслуживания), ответственных за работу с ними, и "мерах по мобилизации ресурса"", - отмечают активисты.
По их наблюдениям, документ с загадочным названием "Бескудниково Запрос Грачевой" был создан 27 июня главой управления социальной защиты населения Северного округа Светланой Истоминой и дополняется в настоящее время. По мнению активистов, документ имеет отношение к текущей избирательной кампании по выборам мэра столицы. Таким образом, управа уже готова мобилизовать почти восемь тысяч человек в Бескудниковском районе и семь тысяч в Дмитровском, что составляет больше четверти вероятной фактической явки.
"Это фрагмент айсберга админресурса, с помощью которого достигаются нужные результаты на выборах даже без прямых фальсификаций в день голосования. Самое смешное, что в конце концов нам всем в который раз попробуют объяснить, что это москвичи добровольно выбрали себе такого мэра! Чьи прямые подчиненные сгоняют социально зависимых людей на перевыборы начальника", - возмущаются активисты. По их словам, люди, чьи персональные данные опубликованы в таблице, явно не давали согласия на их автоматическую обработку, что должно стать предметом проверки со стороны правоохранительных органов.
Еще один файл с названием "СЕНТЯБРЬ Вост Дегунино", также находящийся в открытом доступе, содержит список из 23 тысяч избирателей с адресами, контактными данными и иной персональной информацией. "Почти всех из списка невидимая рука админресурса собирается обзвонить. Кого-то уже начали обзванивать и делать соответствующие пометки. Про отсутствие в районе, про отказы голосовать, про нахождение в лечебных учреждениях и пр. И все это в привязке к участковым избирательным комиссиям районов (первая же колонка)", - отмечают активисты.
Учитывая, что в районе насчитывается всего 59 тысяч избирателей, активисты делают вывод о том, что власти собираются повторить сценарий президентских выборов и достичь таким образом явки в 60%-70%. При этом сбор информации и характеристики избирателей района никакими документами не регламентируется и прямо противоречит избирательному законодательству. "Сознательным же избирателям стоит серьезно задуматься, как в текущих условиях можно все же активно выразить свою позицию на этих выборах", - заключают активисты.
Напомним, что муниципальный фильтр для участия в выборах мэра прошли всего пять кандидатов, ни один из которых не является либеральным или оппозиционным. По мнению экспертов, это может снизить явку с ожидаемых 60 до 30-35 процентов
, и "натягивать" ее придется за счет бюджетников и голосования в других регионах: на дачах в подмосковном регионе и прилегающих к нему областях
живет множество пенсионеров, готовых проголосовать за действующего мэра.
Между тем несколько оппозиционных советов депутатов Москвы заявили о намерении внести в Мосгордуму законопроекты об отмене
права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. По их словам, проект был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства. Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями. Однако сейчас об их инициативе ничего не известно.