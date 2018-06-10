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Вторая фан-зона откроется у стадиона "Спартак" перед четвертьфинальными матчами ЧМ
5 июля 2018 г. | Время публикации 14:33 | Последние изменения 14:58
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Под занавес чемпионата мира по футболу в Москве откроется вторая футбольная фан-зона около стадиона "Спартак". Об этом сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин. Основная фан-зона на Воробьевых горах, рассчитанная на 25 тысяч человек, не справляется с потоком болельщиков.

Градоначальник не уточнил вместимость новой площадки для фанатов. По его словам, там установят восемь экранов и создадут "все условия для комфортной поддержки любимой команды". Вторая фан-зона откроется 7 июля в 14:00. Тем же вечером там можно будет посмотреть матчи 1/4 финала Швеция - Англия в 17:00 и Россия - Хорватия в 21:00.

О том, что у стадиона "Спартак" может открыться еще одна фан-зона, накануне рассказал член совета директоров одноименного клуба Андрей Федун. "Боятся, что не хватит мест для просмотра этой игры [в официальной фан-зоне на Воробьевых горах]", - сказал он ТАСС.

Схема транспортного обеспечения второй фан-зоны еще не проработана. "Безусловно, сейчас идет детализация. Вопрос работы шаттлов сейчас обсуждается на этой фан-зоне, но есть определенные детали и нюансы с учетом того, что данная площадка использовалась для проведения матчей, а не для фан-зоны", - пояснил замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин, слова которого приводит агентство "Москва".

Напомним, студенты и сотрудники МГУ до самого начала чемпионата боролись против открытия фан-зоны на Воробьевых горах. Активисты подчеркивали, что она нарушит научную и учебную деятельность университета, а также повредит университетскому парку, который является памятником садово-паркового искусства. С парком так и случилось - там вырубили деревья и раскололи гранитный бордюр, входящий в предмет охраны парка. Вырубки под предлогом "защиты от маньяков" также затронули парк "Большой газон МГУ".

Самих студентов задерживали во время акций протеста, проводили "воспитательные" беседы, грозя уголовными делами и обвиняя в том, что они не патриоты, либо попросту игнорировали. Апофеозом борьбы против фан-зоны стало возбуждение уголовного дела против первокурсника Дмитрия Петелина, написавшего "Нет фан-зоне" на пластиковом указателе ФИФА. Благодаря общественному резонансу дело было закрыто.

Одной из незначительных уступок протестующим стало сокращение вместимости фан-зоны с 40 тысяч человек до 25 тысяч. В дни матчей она не раз была перегружена, так что власти даже советовали болельщикам не приходить туда. Матч 1/8 финала между Россией и Испанией там собирались посмотреть 100 тысяч человек.
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