Столичные власти отчитались о проверке всех компаний такси после наезда на пешеходов на Ильинке

Власти Москвы вместе с правоохранительными органами проверили работу всех компаний такси после того, как 16 июня водитель наехал на группу пешеходов
на Ильинке. У компании, в которой работал таксист, аннулировали часть разрешений на перевозки. Об этом журналистам сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, проверки в компаниях такси касались соблюдения водителями режима сна и отдыха. Усиление контроля за техническим состоянием автомобилей, медосмотром таксистов и правильным оформлением путевой документации власти возложили на сами фирмы.
Напомним, в ДТП на Ильинке 16 июня пострадали восемь пешеходов, в том числе две мексиканки и гражданка Украины. Пятеро человек были госпитализированы. Виновнику наезда предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Таксист полностью признал вину в суде и попросил прощения у всех потерпевших. Он объяснил, что "не спал два дня", потому что "должен кормить семью и зарабатывать деньги", и перепутал педали газа и тормоза. Попытку сбежать с места аварии он объяснил боязнью расправы. Мужчину проверят на вменяемость
.
Видеозапись наезда на толпу заставила пользователей соцсетей усомниться
в том, что произошедшее было случайностью, а не терактом. На несоответствие рассказа водителя и видео, в частности, указал политик Евгений Ройзман.
Кроме того, власти проверят случаи завышения цен на такси во время чемпионата мира по футболу. "Эти случаи не останутся без внимания всех контрольных органов, которые могут проверить факт завышения цен", - сообщил Пронин (цитата агентства "Москва"
). По его словам, основная часть такси работает без завышения цен, однако в случае выявленных нарушений водителей подвергнут административному наказанию.
На иностранных туристах в столице наживаются довольно активно. Так, в начале июня таксист довез гражданина Вьетнама из центра Москвы до аэропорта Шереметьево за 23 тысячи рублей. Хотя изначально иностранца устроила эта сумма, на месте назначения он обратился в полицию. Случай вызвал немалый резонанс, по итогам которого фирма, подвозившая вьетнамца, лишилась аккредитации на ЧМ.
В день открытия мундиаля болельщик из Саудовской Аравии против воли заплатил за такси почти 30 тысяч рублей
- такую сумму списали с его карты после поездки, которая должна была стоить три тысячи (что тоже весьма дорого даже для Москвы). По словам экспертов, на дорогостоящих поездках специализируются целые группы таксистов, которые используют разные тарифы в зависимости от того, насколько "дорого" выглядит клиент.