На Чистых прудах во время прогулки задержали группу сотрудников "Театра.doc", актрису ударили в живот Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Не успели мы подойти, как к нам подошли молодые люди, пять амбалов, мужиков, кто в коже, кто как, и с ними сотрудник полиции, который представился Горячкиным. Они к нам подошли и стали нас задерживать и кричать, что мы должны с ними проехать в отделение. Мы стали спрашивать, на каком основании, они стали ржать и говорить, что эти амбалы - пять свидетелей, которые будут свидетельствовать против наших преступлений - спиртное или наркотики. Показывают на режиссера Сашу Кудряшова и говорят - ну вот, вы выглядите как наркопотребитель", - говорит Чупринская.



Затем мужчины стали показывать ей и ее коллегам Елене Носовой и Алисе Сафиной их фотографии из Facebook, связанные с акцией 18 июня, в ходе которой они раздавали листовки прохожим о деле украинского режиссера Олега Сенцова, и называли девушек по имени и фамилии, хотя те не предъявляли никаких документов.



Актрису Татьяну Демидову ударили в живот, но не стали задерживать. У режиссера Кудряшова, снимавшего происходящее на телефон, отобрали устройство и стерли запись, после чего девятерых сотрудников театра и их знакомого привезли в ОВД "Басманное". Также была задержана администратор театра Юлия Селина. В ответ на просьбу уточнить претензии один из полицейских представился полковником Чингачгуком и заявил, что "мы будем думать, что с вами делать - пьянство или наркотики".



Режиссер театра Зарема Заудинова отправилась на Чистые пруды в поисках Демидовой, которую ударили в живот и не стали задерживать. В



Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Украинского режиссера признали виновным в создании в Крыму террористического сообщества. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.



Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая. Его требование - освободить "украинских политзаключенных" в России (64 человека). С просьбой освободить Сенцова выступали многие знаменитые деятели культуры, правозащитники и высокопоставленные лица, но пока это не дало никаких результатов.



Вечером 4 июля на Чистых прудах были задержаны девятеро сотрудников "Театра.doc". Как сообщила "Медиазоне" актриса Мария Чупринская, сотрудники театра решили погулять на Чистых прудах после спектакля "Взрослые снаружи"."Не успели мы подойти, как к нам подошли молодые люди, пять амбалов, мужиков, кто в коже, кто как, и с ними сотрудник полиции, который представился Горячкиным. Они к нам подошли и стали нас задерживать и кричать, что мы должны с ними проехать в отделение. Мы стали спрашивать, на каком основании, они стали ржать и говорить, что эти амбалы - пять свидетелей, которые будут свидетельствовать против наших преступлений - спиртное или наркотики. Показывают на режиссера Сашу Кудряшова и говорят - ну вот, вы выглядите как наркопотребитель", - говорит Чупринская.Затем мужчины стали показывать ей и ее коллегам Елене Носовой и Алисе Сафиной их фотографии из Facebook, связанные с акцией 18 июня, в ходе которой они раздавали листовки прохожим о деле украинского режиссера Олега Сенцова, и называли девушек по имени и фамилии, хотя те не предъявляли никаких документов.Актрису Татьяну Демидову ударили в живот, но не стали задерживать. У режиссера Кудряшова, снимавшего происходящее на телефон, отобрали устройство и стерли запись, после чего девятерых сотрудников театра и их знакомого привезли в ОВД "Басманное". Также была задержана администратор театра Юлия Селина. В ответ на просьбу уточнить претензии один из полицейских представился полковником Чингачгуком и заявил, что "мы будем думать, что с вами делать - пьянство или наркотики".Режиссер театра Зарема Заудинова отправилась на Чистые пруды в поисках Демидовой, которую ударили в живот и не стали задерживать. В Facebook Заудинова пишет, что не смогла найти коллегу, ее телефон выключен, а в ОВД "шутят и говорят, что "вашу Таню" отпустили домой". По ее словам, в одном из людей в штатском актеры театра узнали сотрудника Центра по противодействию экстремизму Алексея Окопного. Около часа ночи стало известно, что всех задержанных актеров отпустили, было ли им предъявлено какое-либо обвинение, не сообщается. Актеры намерены подать жалобы на противозаконное задержание.Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Украинского режиссера признали виновным в создании в Крыму террористического сообщества. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая. Его требование - освободить "украинских политзаключенных" в России (64 человека). С просьбой освободить Сенцова выступали многие знаменитые деятели культуры, правозащитники и высокопоставленные лица, но пока это не дало никаких результатов.



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