На Чистых прудах во время прогулки задержали группу сотрудников "Театра.doc", актрису ударили в живот

Вечером 4 июля на Чистых прудах были задержаны девятеро сотрудников "Театра.doc". Как сообщила "Медиазоне"
актриса Мария Чупринская, сотрудники театра решили погулять на Чистых прудах после спектакля "Взрослые снаружи".
"Не успели мы подойти, как к нам подошли молодые люди, пять амбалов, мужиков, кто в коже, кто как, и с ними сотрудник полиции, который представился Горячкиным. Они к нам подошли и стали нас задерживать и кричать, что мы должны с ними проехать в отделение. Мы стали спрашивать, на каком основании, они стали ржать и говорить, что эти амбалы - пять свидетелей, которые будут свидетельствовать против наших преступлений - спиртное или наркотики. Показывают на режиссера Сашу Кудряшова и говорят - ну вот, вы выглядите как наркопотребитель", - говорит Чупринская.
Затем мужчины стали показывать ей и ее коллегам Елене Носовой и Алисе Сафиной их фотографии из Facebook, связанные с акцией 18 июня, в ходе которой они раздавали листовки прохожим о деле украинского режиссера Олега Сенцова, и называли девушек по имени и фамилии, хотя те не предъявляли никаких документов.
Актрису Татьяну Демидову ударили в живот, но не стали задерживать. У режиссера Кудряшова, снимавшего происходящее на телефон, отобрали устройство и стерли запись, после чего девятерых сотрудников театра и их знакомого привезли в ОВД "Басманное". Также была задержана администратор театра Юлия Селина. В ответ на просьбу уточнить претензии один из полицейских представился полковником Чингачгуком и заявил, что "мы будем думать, что с вами делать - пьянство или наркотики".
Режиссер театра Зарема Заудинова отправилась на Чистые пруды в поисках Демидовой, которую ударили в живот и не стали задерживать. В Facebook
Заудинова пишет, что не смогла найти коллегу, ее телефон выключен, а в ОВД "шутят и говорят, что "вашу Таню" отпустили домой". По ее словам, в одном из людей в штатском актеры театра узнали сотрудника Центра по противодействию экстремизму Алексея Окопного. Около часа ночи стало известно, что всех задержанных актеров отпустили, было ли им предъявлено какое-либо обвинение, не сообщается. Актеры намерены подать жалобы на противозаконное задержание.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Украинского режиссера признали виновным в создании в Крыму террористического сообщества. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сам Сенцов своей вины не признал.
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая. Его требование - освободить "украинских политзаключенных" в России (64 человека). С просьбой освободить Сенцова выступали многие знаменитые деятели культуры, правозащитники и высокопоставленные лица, но пока это не дало никаких результатов.