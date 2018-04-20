У здания Мосводоканала возложили похоронный венок горячей воде из-за "мытья в тазике" по 10 дней в году (ВИДЕО)

У памятника возле Мосводоканала прошла акция, участники которой возложили похоронный венок с надписью "Горячая вода - помним, любим, скорбим". Фотографии с акции опубликованы в группе "10 дней без горячей воды" в соцсети "ВКонтакте".
Также на ленте венка написано название района Измайлово. Участники акции заявили изданию TJ о планах возлагать венки каждый раз, когда в одном из московских районов будут отключать горячую воду. "В крупных западных мегаполисах эта проблема давно решена. Почему мы моемся в тазике 10 дней в году?" - задали они риторический вопрос.
Фотографии с акции прокомментировали представители Мосводоканала, подчеркнувшие, что организация обеспечивает холодное водоснабжение Москвы и не отключает горячую воду. "Прежде чем проводить такие акции, желательно все-таки узнать, какие организации обеспечивают работу городских инфраструктур города", - отметил представитель.
В ответ на это организаторы написали еще один пост, подчеркнув, что акция носила развлекательный характер и не должна была скомпрометировать коммунальные службы. "Мы выбрали это место для возложения венка, потому что это красивый памятник. А нашей целью было поддержать жителей, оставшихся на время без так любимой нами горячей воды", - пишут авторы сообщества.
Напомним, сезон отключения горячей воды в Москве начался 11 мая и продлится до 25 августа. Профилактические работы не превысят 10 дней. При этом МОЭК скорректировала график отключений из-за чемпионата мира по футболу в зонах расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. А недавно стало известно, что отключать и включать воду в некоторых домах будут в 16:00. Таким образом, вечером в день отключения у москвичей будет еще достаточно теплая вода.
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