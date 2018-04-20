У здания Мосводоканала возложили похоронный венок горячей воде из-за "мытья в тазике" по 10 дней в году (ВИДЕО)

5 июня 2018 г. В Москве будут позже отключать и раньше включать горячую воду при летней профилактике

МОЭК изменила время отключения и подключения горячей воды. Если раньше ее отключали и включали в полночь, то теперь это будут делать в 16:00. Таким образом, вечером в день отключения у москвичей будет еще достаточно теплая вода.