Московская мэрия снова закупает бордюры на миллиард рублей по вдвое завышенной цене

Столичные власти собираются потратить не меньше 1,7 миллиарда рублей на закупку гранитных бордюров. Два тендера появились на портале госзакупок 31 мая (1
, 2
), на них обратил внимание портал "Медуза"
.
В документах сказано, что бордюры нужны для работ по "повышению транспортно-эксплуатационных показателей" улиц. Их средняя стоимость не должна превышать 4085 рублей за погонный метр. При этом в строительных магазинах погонный метр аналогичного бордюра продают в розницу по 2300 - 2500 рублей. Отдельные средства будут потрачены на демонтаж бетонных и установку гранитных бордюров.
Замена бордюров в Москве началась в 2015 году и сразу вызвала недовольство
горожан. Программу также просили проверить на коррупцию
из-за того, что конкурс выиграла малоизвестная компания "К-Холдинг", а тендеры проводились на заведомо невыполнимых условиях.
"Медуза" отмечает, что все компании, занимавшиеся "бордюрингом" в последние три года, связаны с главой департамента капитального ремонта столицы Алексеем Елисеевым, который курирует программу благоустройства "Моя улица". Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков говорил, что все бордюры в Москве заменят за три года, но уже пошел четвертый.
Гранитные плитка и бордюры - одна из крупнейших статей расходов по программе "Моя улица". По подсчетам журналистов, только в 2017 году мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров более 17,5 миллиарда рублей. При этом российское производство гранита не успевает
за темпами столичного благоустройства, так что возить его приходится из-за границы.