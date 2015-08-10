Московская мэрия снова закупает бордюры на миллиард рублей по вдвое завышенной цене

19 октября 2017 г. "Медуза": в Москве при благоустройстве уложили больше гранита, чем добывают в России

В этом году мэрия потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров более 17,5 миллиарда рублей. При этом российское производство гранита не успевает за темпами столичного ремонта, из-за чего некоторые улицы начали благоустраивать только осенью.