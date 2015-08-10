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Московская мэрия снова закупает бордюры на миллиард рублей по вдвое завышенной цене
5 июня 2018 г. | Время публикации 19:42
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти собираются потратить не меньше 1,7 миллиарда рублей на закупку гранитных бордюров. Два тендера появились на портале госзакупок 31 мая (1, 2), на них обратил внимание портал "Медуза".

В документах сказано, что бордюры нужны для работ по "повышению транспортно-эксплуатационных показателей" улиц. Их средняя стоимость не должна превышать 4085 рублей за погонный метр. При этом в строительных магазинах погонный метр аналогичного бордюра продают в розницу по 2300 - 2500 рублей. Отдельные средства будут потрачены на демонтаж бетонных и установку гранитных бордюров.

Замена бордюров в Москве началась в 2015 году и сразу вызвала недовольство горожан. Программу также просили проверить на коррупцию из-за того, что конкурс выиграла малоизвестная компания "К-Холдинг", а тендеры проводились на заведомо невыполнимых условиях.

"Медуза" отмечает, что все компании, занимавшиеся "бордюрингом" в последние три года, связаны с главой департамента капитального ремонта столицы Алексеем Елисеевым, который курирует программу благоустройства "Моя улица". Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков говорил, что все бордюры в Москве заменят за три года, но уже пошел четвертый.

Гранитные плитка и бордюры - одна из крупнейших статей расходов по программе "Моя улица". По подсчетам журналистов, только в 2017 году мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров более 17,5 миллиарда рублей. При этом российское производство гранита не успевает за темпами столичного благоустройства, так что возить его приходится из-за границы.
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