

"Зеленый патруль" признал Московскую область аутсайдером экологического рейтинга Рубрики: Экология

Министерство экологии и природопользования Московской области



Подмосковье занимает 83 место из 85, соседствуя с Челябинской и Свердловской областями. Весной на горячую линию "Зеленого патруля" поступило рекордное число жалоб от жителей Московской области на незаконные свалки, нарушения полигонами природоохранного законодательства и загрязнение воздуха свалочными газами, говорится в



В семерку регионов с высоким экологическим рейтингом вошли (в порядке убывания): Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область и Санкт-Петербург. При этом председатель правления "Зеленого патруля", член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что организация не может поставить "пятерки" ни одному региону. Московская область оказалась аутсайдером экологического рейтинга субъектов РФ по итогам весны 2018 года. Общественная организация "Зеленый патруль" представила рейтинг в Международный день защиты окружающей среды и День эколога в России.Подмосковье занимает 83 место из 85, соседствуя с Челябинской и Свердловской областями. Весной на горячую линию "Зеленого патруля" поступило рекордное число жалоб от жителей Московской области на незаконные свалки, нарушения полигонами природоохранного законодательства и загрязнение воздуха свалочными газами, говорится в пресс-релизе организации.В семерку регионов с высоким экологическим рейтингом вошли (в порядке убывания): Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область и Санкт-Петербург. При этом председатель правления "Зеленого патруля", член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что организация не может поставить "пятерки" ни одному региону.



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