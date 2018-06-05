"Зеленый патруль" признал Московскую область аутсайдером экологического рейтинга

Московская область оказалась аутсайдером экологического рейтинга
субъектов РФ по итогам весны 2018 года. Общественная организация "Зеленый патруль" представила рейтинг в Международный день защиты окружающей среды и День эколога в России.
Подмосковье занимает 83 место из 85, соседствуя с Челябинской и Свердловской областями. Весной на горячую линию "Зеленого патруля" поступило рекордное число жалоб от жителей Московской области на незаконные свалки, нарушения полигонами природоохранного законодательства и загрязнение воздуха свалочными газами, говорится в пресс-релизе
организации.
В семерку регионов с высоким экологическим рейтингом вошли (в порядке убывания): Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область и Санкт-Петербург. При этом председатель правления "Зеленого патруля", член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что организация не может поставить "пятерки" ни одному региону.