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"Зеленый патруль" признал Московскую область аутсайдером экологического рейтинга
5 июня 2018 г. | Время публикации 17:57 | Последние изменения 18:00
Рубрики: Экология  
 
Министерство экологии и природопользования Московской области
Московская область оказалась аутсайдером экологического рейтинга субъектов РФ по итогам весны 2018 года. Общественная организация "Зеленый патруль" представила рейтинг в Международный день защиты окружающей среды и День эколога в России.

Подмосковье занимает 83 место из 85, соседствуя с Челябинской и Свердловской областями. Весной на горячую линию "Зеленого патруля" поступило рекордное число жалоб от жителей Московской области на незаконные свалки, нарушения полигонами природоохранного законодательства и загрязнение воздуха свалочными газами, говорится в пресс-релизе организации.

В семерку регионов с высоким экологическим рейтингом вошли (в порядке убывания): Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область и Санкт-Петербург. При этом председатель правления "Зеленого патруля", член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что организация не может поставить "пятерки" ни одному региону.
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Вторник, 5 июня 2018 г. // Последняя новость 17:57
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