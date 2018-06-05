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Автомобиль провалился в яму из-за проседания грунта на юго-западе Москвы
5 июня 2018 г. | Время публикации 14:33 | Последние изменения 16:48
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Городские службы устраняют последствия проседания грунта на юго-западе столицы. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе префектуры Юго-Западного округа, проседание грунта произошло по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3. Городские службы работают на месте, обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате происшествия образовалась яма площадью 5 квадратных метров и глубиной полтора метра. В яму провалился автомобиль, который получил небольшие повреждения. Не исключена угроза дальнейшего обвала грунта под соседними припаркованными машинами.

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Вторник, 5 июня 2018 г. // Последняя новость 17:57
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