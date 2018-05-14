Повышение явки и карнавализация: предвыборная кампания Собянина скопирует президентскую кампанию Путина

В понедельник, 4 июня, началось выдвижение кандидатов в мэры Москвы на выборах 9 сентября. Как выяснили "Ведомости", кампания Сергея Собянина будет похожа на недавнюю президентскую кампанию Владимира Путина. Частью ее станет борьба за повышение явки и активное информирование горожан.
Главным сходством между двумя кампаниями станет борьба за явку: как рассказали газете два человека, близкие к мэрии, московские власти рассчитывают, что она будет на уровне 60%. Именно этим объясняется недавнее продление времени голосования с 20:00 до 22:.00, а также инициатива о голосовании москвичей на спецучастках в Подмосковье и других регионах. На выборах президента "Мобильный избиратель" позволил повысить явку в Москве почти до 60%.
Другой составляющей борьбы за явку станет мощная кампания по информированию избирателей, аналогичная организованной Центризбиркомом РФ перед выборами 18 марта. Мосгоризбирком объявил на сайте госзакупок конкурс, победитель которого должен будет разработать материалы для общественного транспорта, открытки - приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты "Голосовать легко".
В поездах метро уже установлены экраны, транслирующие спецверсию телеканала "Москва 24" с рассказами об успехах Москвы при Собянине. А нынешние действия мэра адресованы конкретным группам, которые должны увидеть, что он будет решать их проблемы: в эту идею вписываются и недавние обещания об улучшении дачной инфраструктуры и установке шлагбаумов в спальных районах.
Сходство с президентской программой проявляется и в мелких деталях. Собянин, как и Путин, планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Как и перед президентскими выборами, основного кандидата активно поддерживают в соцсетях знаменитости. Явку на президентские выборы повышали серией спорных вирусных роликов про "гея на передержке". К началу мэрской компании в интернете появился ролик про Москву - "любовницу Собянина".
Ответом на него стало видео оппозиционного кандидата в мэры, главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина "Бывшие любовницы Собянина обратились к нынешней". Под бывшими аллегорически показаны Когалым и Тюмень.
"Главное - создание фона и атмосферы, чтобы соблюсти приличия. Поэтому будут устраивать различные мероприятия, чтобы осовременить образ Собянина и мэрии, привлечь голоса молодежи, женщин, людей среднего возраста, чтобы потом можно было сказать, что благодаря этому получился такой результат", - заявляют источники, близкие к администрации.
По данным "Левада-Центра", прийти на выборы уже сейчас готовы 54% москвичей, и 34% из них готовы проголосовать за Собянина, тогда как имена оппозиционеров Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, заявивших о намерении участвовать в выборах, назвали менее 2% респондентов.
С другой стороны, эксперты отмечают, что слишком сильное повышение явки может создать угрозу протестного голосования. По их словам, конкуренции нынешнему мэру нет, а москвичи, как и вся страна, готовы голосовать за человека от власти. Что же касается таких кандидатов, как Яшин или Гудков, то, по словам политтехнологов, их можно было бы допустить до выборов, так как они менее узнаваемы и агрессивны, чем Навальный в 2013 году, и не могли бы составить конкуренцию Собянину.
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