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Приложение "Парковки Москвы" позволит проезжать в зоны ограничений во время ЧМ
5 июня 2018 г. | Время публикации 11:37 | Последние изменения 13:10
Рубрики: Автотранспорт  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Для жителей районов Хамовники, Арбат и Покровское-Стрешнево, где будут действовать ограничения во время чемпионата мира по футболу-2018, создан специальный пропуск в приложении "Парковки Москвы". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Пропуск будет доступен для тех, у кого есть действующее резидентное парковочное разрешение, в разделе "Мои автомобили" после обновления мобильного приложения. Пропуск выглядит как специальная отметка в интерфейсе, разрешающая въезд в зону ограничений. Ее нужно будет предъявлять на въезде в район проживания. Также будут действовать и обычные пропуска, которые выдают префектуры.

Во время чемпионата об ограничениях на въезд предупредят пуш-уведомления. В ГКУ "Администратора московского парковочного пространства" призвали водителей обновить приложение "Парковки Москвы" до последней версии. Узнать о работе мобильного приложения и о порядке получения аккредитации в зону ограничений можно круглосуточно по телефону контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54. При звонке с мобильного нужно набрать 3210.

Схема движения в районе стадионов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу, изменилась с 1 июня. Основная часть ограничений ждет автомобилистов с 13 июня. Воробьевы горы станут пешеходной зоной, а въезд автомобилей из Подмосковья будет ограничен.
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