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Глава Рузского района обвинил Ходорковского и Навального в зарабатывании на протестах в Щелканово
5 июня 2018 г. | Время публикации 16:05 | Последние изменения 18:00
Рубрики: Экология  
 
youtube.com/sotavision
Глава Рузского района Подмосковья Максим Тарханов обвинил оппозиционных политиков Михаила Ходорковского и Алексея Навального в зарабатывании денег на протестах против временной свалки в Щелканово. Чиновник разместил в Instagram пост, о том, как, по его мнению, "организован системный бизнес" на протестах.

Сначала определяется "круг интересантов, которые могут платить: конкуренты, жители", описывает Тарханов. Затем "организуется сбор денег через сетевое издание Sota Vision". Напомним, именно оно опубликовало видео, на котором отряды ОМОНа в шлемах грубо теснят женщин. При этом канал не принуждает зрителей к обязательной финансовой помощи, а счета для добровольных взносов имеют многие паблики и группы в социальных сетях.

"Часть денег возвращается некоторым жителям через лидеров, часть - на сцену и колонки, большая часть - себе", - пишет Тарханов. Трансляцию подхватывают каналы, "которые уже финансируются Ходорковским, Навальным", пишет глава Рузского округа. "Все ради одного - заработать денег на протесте и расшатывании системы власти. Поэтому лидерам протеста не выгодно решение проблемы и не выгодна остановка протеста", - заключил чиновник.

По его словам, оппозиционеры в частности финансируют Telegram-каналы "Зеленый" змий" и "Околоэкология". "Максим, мы были бы рады! Но разве от них дождешься?" - прокомментировали в "Зеленом" змие". Канал "Околоэкология" оставил пост Тарханова без комментария, лишь обратив внимание на едкие замечания под ним. Их действительно хватает (орфография и пунктуация сохранены):

"У нас в этом году в деревне не вывозят мусор, его поджигают, вонь стоит за километр. Это наверное Ходорковский и Навальный запретили из нашей деревни Лихачево мусор вывозить, проплатили чтобы мы в мусоре увязли".

"Господин Тарханов, кому заплатить, чтобы помойку закрыли? Решение проблемы очень остро стоит и на счету каждый день.

"Я тут у своих дачных соседей спросила... говорят нет не получали они денег. И я не получала".

"Максим, какие транквилизаторы принимают ваши тараканы в голове.... навальный финансирует протест в щелканово?? Он вапще знает где это??"

"Уважаемый Тарханов, какие наркотики вы принимаете? Переходите на более легкие! А то у вас разрыв с реальностью".

Пользователи также напомнили главе Рузского округа об уголовной статье за клевету. Ранее Тарханов заявил, что любой сбой в работе временной свалки в Щелканово мешает вывозу мусора, скопившегося на контейнерных площадках. Он также назвал участников протестов провокаторами и обвинил их в том, что они якобы подбрасывают на пути следования мусоровозов штыри, прокалывающие шины. В связи с этим чиновник пригрозил уголовным делом.

Напомним, площадка для временного размещения мусора открылась на территории бывшего Сычевского горнообогатительного комбината в первой половине мая. Вскоре после этого местные жители стали перекрывать дорогу мусоровозам. Они опасаются, что свалка станет постоянной, разрастется и отравит питьевую воду. Акции протеста заканчивались задержаниями.

4 июня Тарханов заявил, что временная свалка будет работать до открытия мусороперерабатывающего комплекса в декабре. После этого надобность в площадке, по его словам, отпадет. Он пояснил, что отходы оттуда можно вывезти уже сейчас, но это зависит от возможностей действующих мусорных полигонов. Жители в свою очередь недоумевают, зачем в таком случае временную свалку засыпают песком, и куда потом денут погребенный под ним мусор.
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