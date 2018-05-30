Глава Рузского района обвинил Ходорковского и Навального в зарабатывании на протестах в Щелканово

Глава Рузского района Подмосковья Максим Тарханов обвинил оппозиционных политиков Михаила Ходорковского и Алексея Навального в зарабатывании денег на протестах против временной свалки в Щелканово. Чиновник разместил в Instagram
пост, о том, как, по его мнению, "организован системный бизнес" на протестах.
Сначала определяется "круг интересантов, которые могут платить: конкуренты, жители", описывает Тарханов. Затем "организуется сбор денег через сетевое издание Sota Vision". Напомним, именно оно опубликовало видео, на котором отряды ОМОНа в шлемах грубо теснят женщин
. При этом канал не принуждает зрителей к обязательной финансовой помощи, а счета для добровольных взносов имеют многие паблики и группы в социальных сетях.
"Часть денег возвращается некоторым жителям через лидеров, часть - на сцену и колонки, большая часть - себе", - пишет Тарханов. Трансляцию подхватывают каналы, "которые уже финансируются Ходорковским, Навальным", пишет глава Рузского округа. "Все ради одного - заработать денег на протесте и расшатывании системы власти. Поэтому лидерам протеста не выгодно решение проблемы и не выгодна остановка протеста", - заключил чиновник.
По его словам, оппозиционеры в частности финансируют Telegram-каналы "Зеленый" змий" и "Околоэкология". "Максим, мы были бы рады! Но разве от них дождешься?" -
прокомментировали в "Зеленом" змие". Канал "Околоэкология" оставил пост Тарханова без комментария, лишь обратив внимание на едкие замечания под ним. Их действительно хватает (орфография и пунктуация сохранены):"У нас в этом году в деревне не вывозят мусор, его поджигают, вонь стоит за километр. Это наверное Ходорковский и Навальный запретили из нашей деревни Лихачево мусор вывозить, проплатили чтобы мы в мусоре увязли"."Господин Тарханов, кому заплатить, чтобы помойку закрыли? Решение проблемы очень остро стоит и на счету каждый день
. "Я тут у своих дачных соседей спросила... говорят нет не получали они денег. И я не получала"."Максим, какие транквилизаторы принимают ваши тараканы в голове.... навальный финансирует протест в щелканово?? Он вапще знает где это??""Уважаемый Тарханов, какие наркотики вы принимаете? Переходите на более легкие! А то у вас разрыв с реальностью".
Пользователи также напомнили главе Рузского округа об уголовной статье за клевету. Ранее Тарханов заявил, что любой сбой в работе временной свалки в Щелканово мешает вывозу мусора, скопившегося на контейнерных площадках. Он также назвал участников протестов провокаторами и обвинил их в том, что они якобы подбрасывают на пути следования мусоровозов штыри, прокалывающие шины
. В связи с этим чиновник пригрозил уголовным делом.
Напомним, площадка для временного размещения мусора открылась на территории бывшего Сычевского горнообогатительного комбината в первой половине мая. Вскоре после этого местные жители стали перекрывать дорогу мусоровозам. Они опасаются, что свалка станет постоянной, разрастется и отравит питьевую воду. Акции протеста заканчивались задержаниями.
4 июня Тарханов заявил, что временная свалка будет работать до открытия мусороперерабатывающего комплекса в декабре
. После этого надобность в площадке, по его словам, отпадет. Он пояснил, что отходы оттуда можно вывезти уже сейчас, но это зависит от возможностей действующих мусорных полигонов. Жители в свою очередь недоумевают, зачем в таком случае временную свалку засыпают песком, и куда потом денут погребенный под ним мусор.