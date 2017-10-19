Жители переулков в центре Москвы жалуются на затяжную "секретную" стройку

Последние шесть месяцев в Петроверигском и в соседнем Старосадском переулках идут "раскопки". Москвичам приходится ходить по шатким мостикам или прямо по дороге, деля ее с тракторами и самосвалами. Информации о том, кто ведет стройку, нигде нет: как выяснилось, речь идет о замене коммуникаций, но когда она завершится, неизвестно. Об этом пишет "Московский комсомолец"
.
В начале Петроверигского переулка, идущего перпендикулярно Маросейке, обнаружены глубокие канавы, огороженные сеткой. На прозрачном заборе нет ни щитов, ни плакатов о том, кто ведет строительство, а рядом со зданием Российского военно-исторического общества валяются трубы, сваленные в одну кучу и никем не охраняемые. А дорогу с Маросейки перегородил самосвал. На улице Забелина стройка обрывается так же неожиданно, как и началась.
Пешеходы активно жалуются на то, что из-за непонятной стройки с двух сторон огородили тротуар, и идти можно только по дороге. Стройка растянулась до самого конца переулка, и информации о том, что, где и кто строит, там также нет. Продавцы магазинов и служащие местного детского центра, к которым проложены доски для посетителей, также не имеют понятия о том, что происходит.
"Ходить по этим доскам невозможно, я все время боюсь, что упаду, — пожаловалась пожилая жительница района. — Полгода уже по ним ходим! И ладно бы работа кипела, так нет, неделями может никого не быть! Тишина и покой, только мы тут как на минном поле". Такая же ситуация и в соседнем Старосадском переулке: повстречавшиеся там работники "Мосводоканала" сообщили, что речь идет о замене труб, однако когда закончатся работы, и почему они тянутся уже полгода, не сообщил.
В пресс-службе префектуры Центрального округа пояснили, что речь действительно идет о замене коммуникаций "Мосводоканалом" и дальнейшем благоустройстве переулков, и пообещали развесить таблички с информацией о работах. Между тем в департаменте капитального ремонта также не смогли сообщить, когда закончится благоустройство, а сами местные жители сообщили, что на заборе у стройки действительно появилась табличка, гласящая о том, что город извиняется перед жителями за предоставленные неудобства. Однако о сроках и исполнителях работ информации на плакате по-прежнему нет.
Подобные ситуации в последнее время не редкость. Недавно муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский заподозрил власти Москвы в проведении ускоренного благоустройства дворов без конкурсов
, чтобы успеть к выборам мэра. На такие мысли депутата навело то, что работы в районе начались всего через неделю после их согласования местным самоуправлением.
По мнению депутата, "сверху пришло указание провести благоустройство всех дворов до выборов мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. Если сейчас проводить конкурсы, то до выборов ничего сделано не будет. А жителей нужно ублажить". Между тем проведение ремонта без конкурсов является коррупционным преступлением.