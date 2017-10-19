

Жители переулков в центре Москвы жалуются на затяжную "секретную" стройку Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



В начале Петроверигского переулка, идущего перпендикулярно Маросейке, обнаружены глубокие канавы, огороженные сеткой. На прозрачном заборе нет ни щитов, ни плакатов о том, кто ведет строительство, а рядом со зданием Российского военно-исторического общества валяются трубы, сваленные в одну кучу и никем не охраняемые. А дорогу с Маросейки перегородил самосвал. На улице Забелина стройка обрывается так же неожиданно, как и началась.



Пешеходы активно жалуются на то, что из-за непонятной стройки с двух сторон огородили тротуар, и идти можно только по дороге. Стройка растянулась до самого конца переулка, и информации о том, что, где и кто строит, там также нет. Продавцы магазинов и служащие местного детского центра, к которым проложены доски для посетителей, также не имеют понятия о том, что происходит.



"Ходить по этим доскам невозможно, я все время боюсь, что упаду, — пожаловалась пожилая жительница района. — Полгода уже по ним ходим! И ладно бы работа кипела, так нет, неделями может никого не быть! Тишина и покой, только мы тут как на минном поле". Такая же ситуация и в соседнем Старосадском переулке: повстречавшиеся там работники "Мосводоканала" сообщили, что речь идет о замене труб, однако когда закончатся работы, и почему они тянутся уже полгода, не сообщил.



В пресс-службе префектуры Центрального округа пояснили, что речь действительно идет о замене коммуникаций "Мосводоканалом" и дальнейшем благоустройстве переулков, и пообещали развесить таблички с информацией о работах. Между тем в департаменте капитального ремонта также не смогли сообщить, когда закончится благоустройство, а сами местные жители сообщили, что на заборе у стройки действительно появилась табличка, гласящая о том, что город извиняется перед жителями за предоставленные неудобства. Однако о сроках и исполнителях работ информации на плакате по-прежнему нет.



Подобные ситуации в последнее время не редкость. Недавно муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский заподозрил власти Москвы в проведении



По мнению депутата, "сверху пришло указание провести благоустройство всех дворов до выборов мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. Если сейчас проводить конкурсы, то до выборов ничего сделано не будет. А жителей нужно ублажить". Между тем проведение ремонта без конкурсов является коррупционным преступлением. Последние шесть месяцев в Петроверигском и в соседнем Старосадском переулках идут "раскопки". Москвичам приходится ходить по шатким мостикам или прямо по дороге, деля ее с тракторами и самосвалами. Информации о том, кто ведет стройку, нигде нет: как выяснилось, речь идет о замене коммуникаций, но когда она завершится, неизвестно. Об этом пишет "Московский комсомолец" В начале Петроверигского переулка, идущего перпендикулярно Маросейке, обнаружены глубокие канавы, огороженные сеткой. На прозрачном заборе нет ни щитов, ни плакатов о том, кто ведет строительство, а рядом со зданием Российского военно-исторического общества валяются трубы, сваленные в одну кучу и никем не охраняемые. А дорогу с Маросейки перегородил самосвал. На улице Забелина стройка обрывается так же неожиданно, как и началась.Пешеходы активно жалуются на то, что из-за непонятной стройки с двух сторон огородили тротуар, и идти можно только по дороге. Стройка растянулась до самого конца переулка, и информации о том, что, где и кто строит, там также нет. Продавцы магазинов и служащие местного детского центра, к которым проложены доски для посетителей, также не имеют понятия о том, что происходит."Ходить по этим доскам невозможно, я все время боюсь, что упаду, — пожаловалась пожилая жительница района. — Полгода уже по ним ходим! И ладно бы работа кипела, так нет, неделями может никого не быть! Тишина и покой, только мы тут как на минном поле". Такая же ситуация и в соседнем Старосадском переулке: повстречавшиеся там работники "Мосводоканала" сообщили, что речь идет о замене труб, однако когда закончатся работы, и почему они тянутся уже полгода, не сообщил.В пресс-службе префектуры Центрального округа пояснили, что речь действительно идет о замене коммуникаций "Мосводоканалом" и дальнейшем благоустройстве переулков, и пообещали развесить таблички с информацией о работах. Между тем в департаменте капитального ремонта также не смогли сообщить, когда закончится благоустройство, а сами местные жители сообщили, что на заборе у стройки действительно появилась табличка, гласящая о том, что город извиняется перед жителями за предоставленные неудобства. Однако о сроках и исполнителях работ информации на плакате по-прежнему нет.Подобные ситуации в последнее время не редкость. Недавно муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский заподозрил власти Москвы в проведении ускоренного благоустройства дворов без конкурсов , чтобы успеть к выборам мэра. На такие мысли депутата навело то, что работы в районе начались всего через неделю после их согласования местным самоуправлением.По мнению депутата, "сверху пришло указание провести благоустройство всех дворов до выборов мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. Если сейчас проводить конкурсы, то до выборов ничего сделано не будет. А жителей нужно ублажить". Между тем проведение ремонта без конкурсов является коррупционным преступлением.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 июня 2018 г. Муниципальный депутат заподозрил мэрию Москвы в предвыборном благоустройстве дворов без конкурсов

Мундеп Северного Измайлово заметил, что работы во дворах района начались уже через неделю после того, как местный совет депутатов одобрил их перечень. Конкурсы на выбор подрядчиков за это время провести бы не успели. Таким образом, налицо коррупционное преступление. 19 октября 2017 г. Журналисты опубликовали интерактивную "карту неудобств" от программы "Моя улица" на 2018 год



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