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Несколько улиц в центре Москвы закроют с 10 по 13 июня из-за Дня России
5 июня 2018 г. | Время публикации 12:21 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Движение по улице Охотный ряд и участках Тверской и Моховой закроют с 10 по 13 июня в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 00:01 9 июня до 01:00 10 июня движение по одной полосе закроют на улице Охотный ряд, на улице Тверская от Пушкинской площади до Охотного ряда, на улице Моховая от Тверской до Большой Никитской. Полное перекрытие - с 00:01 10 июня до 06:00 13 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 00:01 7 июня до 00:01 10 июня будет ограничено движение по одной полосе на Малом Гнездиковском, Леонтьевском, Газетном, Глинищевском, Никитском, Брюсовым переулках, а также в Тверском проезде. Напомним, с 10 по 12 июня парковка в центре столицы будет бесплатной в связи с переносом выходного дня 9 июня на понедельник, 11 июня. Нынешняя рабочая неделя будет шестидневной и продлится до 9 июня.
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