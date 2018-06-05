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Москвичам предложили доплачивать 500 рублей за водителей-славян в грузовой компании
5 июня 2018 г. | Время публикации 13:07 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В сетях появилась информация о том, что на сайте компании "Газелькин", которая предоставляет услуги грузового такси в Москве и Санкт-Петербурге, имеется опция, позволяющая выбрать национальность водителя. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", грузовое такси просит за водителя славянина 500 рублей, а за славянина с паспортом РФ придётся заплатить тысячу. Услуга указана на сайте как дополнительная.

Председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов назвал услугу дискриминацией. "Будущие фашисты. Это дискриминация по национальности. По расе, по вере, по происхождению – в нормальном государстве это немыслимо", - заявил он. После того, как новшество вызвало критику у клиентов, "Газелькин" убрал эту опцию со своего сайта: на ее месте предлагается выбрать водителя "с идеальным разговорным русским языком".

В то же время сообщается, что функция до сих пор работает при заказе услуг компании по телефону. Как удалось выяснить корреспонденту, за выбор работника-славянина сейчас просят около пятисот рублей. Оператор компании реагирует на эту просьбу и продолжает оформление заказа с учётом конкретного пожелания: "– Можно, чтобы был водитель-славянин? – Да, конечно, можно", - так, по словам журналиста, звучит диалог с оператором. Кроме того, на сайте осталась услуга водителя с российским паспортом.

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Вторник, 5 июня 2018 г. // Последняя новость 14:33
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