

Москвичам предложили доплачивать 500 рублей за водителей-славян в грузовой компании Рубрики: Общество

Global Look Press



Председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов назвал услугу дискриминацией. "Будущие фашисты. Это дискриминация по национальности. По расе, по вере, по происхождению – в нормальном государстве это немыслимо", - заявил он. После того, как новшество вызвало критику у клиентов, "Газелькин" убрал эту опцию со своего сайта: на ее месте предлагается выбрать водителя "с идеальным разговорным русским языком".



В то же время сообщается, что функция до сих пор работает при заказе услуг компании по телефону. Как удалось выяснить корреспонденту, за выбор работника-славянина сейчас просят около пятисот рублей. Оператор компании реагирует на эту просьбу и продолжает оформление заказа с учётом конкретного пожелания: "– Можно, чтобы был водитель-славянин? – Да, конечно, можно", - так, по словам журналиста, звучит диалог с оператором. Кроме того, на сайте осталась услуга водителя с российским паспортом.



На сайте услуг по перевозке Газелькин можно за дополнительную плату заказать водителя славянина. +500 рублей pic.twitter.com/OIJtrpdrRZ— Телеканал Дождь (@tvrain) 4 июня 2018 г. В сетях появилась информация о том, что на сайте компании "Газелькин", которая предоставляет услуги грузового такси в Москве и Санкт-Петербурге, имеется опция, позволяющая выбрать национальность водителя. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" , грузовое такси просит за водителя славянина 500 рублей, а за славянина с паспортом РФ придётся заплатить тысячу. Услуга указана на сайте как дополнительная.Председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов назвал услугу дискриминацией. "Будущие фашисты. Это дискриминация по национальности. По расе, по вере, по происхождению – в нормальном государстве это немыслимо", - заявил он. После того, как новшество вызвало критику у клиентов, "Газелькин" убрал эту опцию со своего сайта: на ее месте предлагается выбрать водителя "с идеальным разговорным русским языком".В то же время сообщается, что функция до сих пор работает при заказе услуг компании по телефону. Как удалось выяснить корреспонденту, за выбор работника-славянина сейчас просят около пятисот рублей. Оператор компании реагирует на эту просьбу и продолжает оформление заказа с учётом конкретного пожелания: "– Можно, чтобы был водитель-славянин? – Да, конечно, можно", - так, по словам журналиста, звучит диалог с оператором. Кроме того, на сайте осталась услуга водителя с российским паспортом.



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