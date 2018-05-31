В СПЧ озаботились задержанием москвича с аутизмом и предложили научить полицейских работе с "особенными" людьми

31 мая 2018 г. СК проверит действия полицейских, задержавших москвича с аутизмом за то, что "беспричинно бегал и кричал"

В полиции заявили, что молодой человек не реагировал на замечания стражей порядка и бросил в них велосипедом, а при попытке доставить его в отдел активно сопротивлялся, из-за чего на него надели наручники. Мать инвалида рассказала, что ему завязывали рот.