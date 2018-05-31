В СПЧ озаботились задержанием москвича с аутизмом и предложили научить полицейских работе с "особенными" людьми

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил главу МВД Владимира Колокольцева провести служебную проверку по факту задержания москвича с аутизмом
за громкие крики на улице, сообщается на сайте Совета
.
Напомним, ранее мать задержанного, 22-летнего Павла Васильева, рассказала в Facebook, что 27 мая полицейские задержали ее сына - инвалида детства во время велопрогулки. Ему скрутили руки за спиной и отвезли в отделение, где несколько часов продержали в наручниках до прибытия скорой психиатрической помощи. По словам женщины, над Павлом издевались - душили его, завязывали голову и рот футболкой.
"На мои просьбы и объяснения, что невозможно его успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, не было никакой реакции. <...> Сотрудники полиции в этот момент [ожидания врачей
] веселились, снимая все происходящее на мобильный телефон, очевидно для того, чтобы сохранить это забавное видео для демонстрации друзьям", - говорится в письме Татьяны Васильевой главе СПЧ Михаилу Федотову.
Прибывший врач заявил, что молодому человеку "нечего делать среди нормальных людей", если он состоит на учете по здоровью. По словам Васильевой, его отпустили из больницы на следующий день в нормальном состоянии. После инцидента на руках и ногах Павла остались обширные гематомы, у него постоянно держится высокое давление, добавила его мать.
После того, как информация о задержании разошлась по СМИ, в полиции заявили, что прохожие пожаловались на поведение инвалида, который "беспричинно бегал и кричал"
. Там заявили, что молодой человек не реагировал на требования прибывших полицейских, кинул в них велосипедом и оказал активное сопротивление при задержании, из-за чего на него надели наручники. В ГУ МВД также отметили, что матери Павла не удалось самой успокоить его, поэтому была вызвана скорая помощь.
Осведомленный источник "Интерфакса"
утверждает, что Васильева не душили в отделении. "Также никаких спецсредств, кроме наручников, к молодому человеку не применялось", - заявил он. По его словам, в психиатрической больнице инвалид провел три дня, и "врачи оценили его состояние как крайне агрессивное".
В СПЧ считают, что ситуация требует системного решения. В частности, правозащитники предложили организовать для сотрудников полиции краткосрочных тренинги по работе с людьми, имеющими особенности в развитии. "Совет убежден, что профильные общественные организации с удовольствием откликнутся на приглашение", - говорится на сайте организации. Действия полицейских уже проверяет Следственный комитет.