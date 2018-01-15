Минувшая весна в Москве стала одной из самых солнечных в этом веке

15 января 2018 г. Декабрь 2017 года стал "самым темным" за всю историю метеонаблюдений в Москве

Декабрь традиционно считается самым "темным" месяцем года: в это время солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Однако в течение всего декабря-2017 синоптики не наблюдали ни одного солнечного дня.