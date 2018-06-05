Автомобиль после ДТП разметал троих 18-летних юношей по тротуару в Домодедово (ВИДЕО) Рубрики: Происшествия

Сергей Андреев / vk.com



После столкновения Peugeout выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. На видео с камер наблюдения видно, что молодые люди стояли в зоне пешеходного перехода. Двое из них находятся в травматологическом отделении больницы в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Третьего юношу после осмотра отпустили домой.







Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.



Мать одного из пострадавших пожаловалась на действия врачей, передает телеканал



В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту аварии в городском округе Домодедово, в которой пострадали трое молодых людей 18 лет. ДТП произошло на 42-м километре Каширского шоссе. Водитель автомобиля FAW не пропустил на повороте ехавший навстречу Peugeout под управлением 23-летней жительницы Татарстана, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.После столкновения Peugeout выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. На видео с камер наблюдения видно, что молодые люди стояли в зоне пешеходного перехода. Двое из них находятся в травматологическом отделении больницы в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Третьего юношу после осмотра отпустили домой.Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.Мать одного из пострадавших пожаловалась на действия врачей, передает телеканал "360" . По ее словам, они сначала "не заметили" переломов у молодых людей. Отец юноши, получившего самые тяжелые травмы, рассказал, что у сына много переломов, "голова, лицо посечено очень сильно. Зашили в трех местах". Семья намерена обратиться в суд.



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