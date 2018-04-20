В Москве будут позже отключать и раньше включать горячую воду при летней профилактике

"Московская объединенная энергетическая компания" изменила время отключения и подключения горячей воды в столице при летних профилактических работах. Если раньше ее отключали и включали в полночь, то теперь это будут делать в 16:00, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на материалы компании.
Новшество коснется части домов Москвы. Узнать об изменениях в графиках отключения горячей воды можно на сайте МОЭК
. В компании отметили, что благодаря этому у жильцов после рабочего дня будет "вполне приемлемая остаточная температура горячей воды". К тому же, потребители помогут теплоснабжающей компании "расхолодить систему". При подключении горячей воды по окончании работ "из кранов в квартирах быстрее пойдет вода нормативной температуры".
Сезон отключения горячей воды в Москве начался 11 мая
и продлится до 25 августа. Профилактические работы не превысят десяти дней. МОЭК скорректировала график
отключений из-за чемпионата мира по футболу в зонах расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц.