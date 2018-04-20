В Москве будут позже отключать и раньше включать горячую воду при летней профилактике

23 мая 2018 г. Горячая линия по вопросам отключения горячей воды заработала в столице

График сезонного отключения воды можно узнать по телефону единой справочной Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Голосовой помощник выдает информацию о датах отключения и включения по адресу дома или код плательщика.