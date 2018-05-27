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Победитель праймериз партии "Яблоко" отказался от участия в выборах мэра
5 июня 2018 г. | Время публикации 08:40
Рубрики: Общество  
 
Артур Балбаков / wikipedia.org
Глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выигравший праймериз "Яблока", заявил, что не примет участие в выборах мэра Москвы, так как уверен в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр, и рекомендует выдвинуть в качестве кандидата Сергея Митрохина. Об этом сообщает "Интерфакс"

"Есть фактор, который нельзя исключать, нельзя сбрасывать со счетов. Этим фактором является муниципальный фильтр. После пятничных дебатов, я провел несколько консультаций, постарался оценить свои возможности по получению подписей муниципальных депутатов. Их нужно 110 штук, "яблочные" депутаты у нас в 55 муниципальных округах, ещё 55 подписей мне необходимо получить другими методами. Я проконсультировался и понял, что это задача для меня невыполнимая", - сказал Яков Якубович на брифинге в офисе партии после окончания подсчета голосов на праймериз.

Он отметил, что считает для себя недопустимым получать подписи муниципальных депутатов от других партий, как делали некоторые кандидаты на выборах мэра в 2013 году, и рекомендовал выдвинуть в мэры Москвы главу столичного отделения партии Сергея Митрохина, вышедшего во второй тур праймериз и набравшего по его итогам 42% голосов. Якубович пообещал принимать активное участие в поддержке Сергея Митрохина и в случае его победы на выборах стать членом Совета Федерации от Москвы.

Зампред партии Николай Рыбаков в свою очередь, заявил, что в связи с отказом от выдвижения Якубовича, которому было гарантирована поддержка, состоится заседание исполкома "Яблока", на котором будет принято решение о дальнейших действиях. Напомним, по итогам двух туров Якубович стал победителем праймериз партии "Яблоко" по выборам кандидата в мэры Москвы, набрав во втором туре 57,68%. Его оппонент, глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин получил 42,32%. Москвичи между тем активно выступают против муниципального фильтра: ситуация складывается таким образом, что пройти его могут только те, кого поддержит партия "Единая Россия".
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