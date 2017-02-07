Четверть квартир в новостройках "старой Москвы" могут никогда не найти покупателя

Четверть квартир в сданных новостройках "старой Москвы" могут никогда не найти покупателя, если девелоперы не приложат значительных усилий по повышению привлекательности своего продукта. Об этом сообщается в пресс-релизе риелторской компании "Метриум", данные которого цитирует РБК
.
По данным риелторов, на первичном рынке жилой недвижимости в границах "старой Москвы" представлено 90 жилых комплексов, целиком или частично сданных в эксплуатацию. На долю этих проектов приходится 20,6% всех квартир, находящихся в продаже. При этом до получения разрешения на ввод в эксплуатацию распродаются далеко не все квартиры: в зависимости от сегмента, доля остатков на момент сдачи может составлять от 20 до 40% от общего количества квартир в проекте, и оставшиеся квартиры находят своего покупателя через 2-3 года после окончания строительства.
Сегодня на первичном рынке жилой недвижимости "старой Москвы" представлено немало проектов, сдавшихся более трех лет назад, но до сих пор не распроданных. Доля остатков в жилых комплексах, сданных в 2014 году и ранее, составляет 5,2% от общего количества квартир в продаже и четверть от сданного в эксплуатацию объема. Учитывая регулярный выход на рынок новых жилых комплексов, существующий объем предложения на первичном рынке уже называют избыточным. В свою очередь, проекты, возведение которых началось 5 и более лет назад, а разрешение на ввод в эксплуатацию было оформлено больше трех лет назад, постепенно переходят в разряд неликвидного продукта, для реализации которого нужно приложить немало усилий.
Между тем еще в апреле прошлого года отмечалось, что более 2,5 тысячи квартир в новостройках Москвы не раскупаются более двух лет
: из-за активного ввода в эксплуатацию новых ЖК в Москве говорят о затоваривании рынка. Кроме того, еще во второй половине 2015 года на рынок стали активно выходить проекты комфорт-класса, которые перетянули на себя часть покупательского спроса
.
Снижаются цены и на вторичном рынке, где на спрос негативно повлияли ожидания покупателей в отношении дальнейшего снижения ипотечных ставок и появление качественных новостроек. При этом наиболее востребованными становятся небольшие однокомнатные квартиры
, особенно рядом со станциями метро.