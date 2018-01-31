К зданию департамента, который никак не вернет доступ к состоянию воздуха в Москве, подвесили гигантский освежитель

Официальный сайт, который показывал уровень загрязнения воздуха в Москве, не работает уже полгода. А после сегодняшней акции Кульбачевский заявил, что откроет его "буквально завтра-послезавтра". Но "акция Гринпис не имеет к этому никакого отношения" :) :)https://t.co/PA7bB4jor2 pic.twitter.com/syI92wyJNX— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) March 5, 2018