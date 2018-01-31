К зданию департамента, который никак не вернет доступ к состоянию воздуха в Москве, подвесили гигантский освежитель

Столичные чиновники снова сорвали сроки открытия сайта Мосэкомониторинга после так называемой модернизации. Возобновить доступ к данным о состоянии воздуха в городе обещали во второй половине февраля
, но этого так и не произошло. Теперь власти утверждают, что сайт откроется "буквально завтра-послезавтра".
5 марта около здания департамента природопользования охраны окружающей среды (ДПиООС) Москвы появился гигантский освежитель воздуха в виде елочки с надписями "Народу от Кульбачевского" и "Это вам вместо сайта mosecom.ru". Руководитель исследовательской программы Гринпис России Василий Яблоков объяснил радиостанции "Эхо Москвы"
, что так экологи требуют немедленно восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и проверить деятельность департамента природопользования.
Руководитель ДПиООС Антон Кульбачевский назвал акцию хулиганской и обвинил ее организаторов в самопиаре. По мнению чиновника, Гринпис "ни одного за последние несколько лет для нашего города полезного дела не сделал". Он заявил, что вместо помощи экологическому ведомству активисты, "к сожалению, пытаются заниматься самопиаром и вставлять нам палки в колеса".
"Буквально завтра-послезавтра мы собираемся этот сайт [Мосэкомониторинга] открыть. Опять же, это происходит не благодаря таким хулиганским акциям, которые сегодня произошли у департамента", - сказал Кульбачевский "Эху Москвы". Он также отметил, что изначально сайт Мосэкомониторинга был предназначен не для широкого пользования, а "специально для профессионалов" - сотрудников Роспотребнадзора, МЧС, Росгидрометцентра.
"На встречах с гражданами звучали пожелания сделать сайт более дружелюбным, чтобы каждый человек мог бы эту информацию понимать. У нас были случаи, когда журналисты заходили на сайт, делали неправильные выводы, печатали информацию, и она вводила в заблуждение жителей районов", - рассказал Кульбачевский. По его словам, в связи с этим сайт и закрылся на модернизацию.
Напомним, на сайте Мосэкомониторинга приводились подробные данные о состоянии воздуха с 56 станций по всей Москве. Сводка обновлялась каждый час. В сентябре сайт неожиданно закрылся на модернизацию
, причем это произошло накануне сильных выбросов сероводорода, о которых было известно заранее.
Справки о состоянии воздуха стали публиковаться на объединенном сайте мэрии Москвы, однако информация сведена к минимуму: указывается лишь концентрация четырех веществ "вблизи автотрасс" и "на других территориях". Кроме того, информация публикуется всего три два-раза в сутки и только по будням. Тем, кто хочет получить более подробную информацию, рекомендуется направлять запросы в Мосэкомониторинг или в департамент природопользования, но учитывая, что на ответ дается до 30 дней, оперативной такую информацию назвать нельзя.
Изначально чиновники утверждали, что сайт Мосэкомониторинга возобновит работу через два месяца. Позднее Антон Кульбачевский обещал, что это произойдет в середине декабря. Когда и этот срок был сорван, пресс-служба департамента объявила, что сайт заработает до конца февраля. В конце января Гринпис России обратился к мэру
Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека по поводу затянувшейся модернизации. А в феврале "Альянс зеленых" попросил Генпрокуратуру и Счетную палату
проверить деятельность ДПиООС.